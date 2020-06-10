В Бразилии запустили сервис по аренде вратарей – киперы спасают любителей и зарабатывают кэш

Возможно, лучшее футбольное начинание в истории.

В Бразилии запустили гениальное приложение, позволяющее футболистам-любителям арендовать вратаря на матч.

В южноамериканской стране, как и во всем мире, существует проблема – никто не хочет стоять на раме. Пара предпринимателей и вратарей из бразильского города Куритиба решили задачу виртуозно – запуском приложения «Голкипер в аренду» (Goleiro de Alugue). Система работает элементарно: можно зарегистрироваться в качестве вратаря или юзера, которому для матча необходим страж ворот. Приложение соединяет спрос и предложение по критериям даты, времени и места, а затем выдает доступных вратарей поблизости.

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По словам одного из основателей стартапа, футболисты-любители Бразилии каждый месяц арендуют поля около миллиона раз – в 70% случаев у команд нет постоянного вратаря. Схема оказалось востребованной, но не только из-за любви к игре – часть средств, которые команда платит за аренду голкипера, идут в карман самому игроку. Есть три тарифа, чем дольше матч – тем дороже аренда. За час работы воротчика придется заплатить 30 бразильских реалов (около 420 рублей), за полтора часа – 45 реалов, за два часа – 60.

Основатели сервиса берут совсем небольшую комиссию. Вратарь-пользователь реддита рассказал о своем опыте работы с приложением: «С помощью этой штуки я играю довольно много. Всю жизнь я был вратарем, и выход приложения стал настоящим сумасшествием. Я начал играть в футбол по пять раз в неделю, но, если посмотреть на рейтинги, становится понятно – у некоторых парней бывает по несколько матчей в день. Заработать на этом не выйдет: вы получаете по 20 реалов (2/3 от того, что платит арендатор – прим. Eurosport) за час игры. Но, в конце концов, это позволяет целый месяц покупать себе пиво и заводить новые знакомства. Обычно я играю по три раза в неделю, но мог бы и чаще. Это как Uber для вратарей».

Помимо проблемы поиска игрока на пост №1, приложение решает и социальные задачи – часть прибыли идет на благотворительность, покупку спортивного инвентаря для нуждающихся и инициативы, использующие спорт в качестве инструмента социальной интеграции. И это не все – парни из Goleiro de Alugue открыли собственную футбольную академию и воспитывают дворовых алиссонов и эдерсонов. А на сайте проекта можно купить любую необходимую для вратаря амуницию.

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