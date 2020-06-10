Футбол

В Бразилии запустили сервис по аренде вратарей – киперы спасают любителей и зарабатывают кэш

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дани Алвес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Возможно, лучшее футбольное начинание в истории.

В Бразилии запустили гениальное приложение, позволяющее футболистам-любителям арендовать вратаря на матч.

В южноамериканской стране, как и во всем мире, существует проблема – никто не хочет стоять на раме. Пара предпринимателей и вратарей из бразильского города Куритиба решили задачу виртуозно – запуском приложения «Голкипер в аренду» (Goleiro de Alugue). Система работает элементарно: можно зарегистрироваться в качестве вратаря или юзера, которому для матча необходим страж ворот. Приложение соединяет спрос и предложение по критериям даты, времени и места, а затем выдает доступных вратарей поблизости.

Чемпионат Франции

Sport: Неймар назвал бисексуального парня мамы педиком, на футболиста подал заявление ЛГБТ-активист

ВЧЕРА В 11:06

По словам одного из основателей стартапа, футболисты-любители Бразилии каждый месяц арендуют поля около миллиона раз – в 70% случаев у команд нет постоянного вратаря. Схема оказалось востребованной, но не только из-за любви к игре – часть средств, которые команда платит за аренду голкипера, идут в карман самому игроку. Есть три тарифа, чем дольше матч – тем дороже аренда. За час работы воротчика придется заплатить 30 бразильских реалов (около 420 рублей), за полтора часа – 45 реалов, за два часа – 60.

Основатели сервиса берут совсем небольшую комиссию. Вратарь-пользователь реддита рассказал о своем опыте работы с приложением: «С помощью этой штуки я играю довольно много. Всю жизнь я был вратарем, и выход приложения стал настоящим сумасшествием. Я начал играть в футбол по пять раз в неделю, но, если посмотреть на рейтинги, становится понятно – у некоторых парней бывает по несколько матчей в день. Заработать на этом не выйдет: вы получаете по 20 реалов (2/3 от того, что платит арендатор – прим. Eurosport) за час игры. Но, в конце концов, это позволяет целый месяц покупать себе пиво и заводить новые знакомства. Обычно я играю по три раза в неделю, но мог бы и чаще. Это как Uber для вратарей».

Помимо проблемы поиска игрока на пост №1, приложение решает и социальные задачи – часть прибыли идет на благотворительность, покупку спортивного инвентаря для нуждающихся и инициативы, использующие спорт в качестве инструмента социальной интеграции. И это не все – парни из Goleiro de Alugue открыли собственную футбольную академию и воспитывают дворовых алиссонов и эдерсонов. А на сайте проекта можно купить любую необходимую для вратаря амуницию.

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Франции

У Неймара украли бразильское удостоверение личности, чтобы воспользоваться соцпрограммой

07/06/2020 В 10:59
Чемпионат Англии

«МЮ» отменил товарняк со «Стоком» за минуты до начала – у тренера «гончаров» нашли COVID-19

2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Футбол
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Лига чемпионов УЕФА

«Мисс Бум Бум» Британии разденется в случае победы «Челси» в ЛЧ

ЧЕРЕЗ 19 МИНУТ
Чемпионат Англии

«МЮ» отменил товарняк со «Стоком» за минуты до начала – у тренера «гончаров» нашли COVID-19

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии

Журналист Mediaset: Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

В штаб Гвардиолы вошел испанец Лильо. 15 лет назад он сам тренировал Пепа

14 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

ВЧЕРА В 08:00
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

07/06/2020 В 21:39
Play Icon
Play Icon
Теннис

Ровно 18 лет назад Винус взяла камеру, чтобы снять Серену после финала «РГ»-2002

07/06/2020 В 21:23
Play Icon
Чемпионат России

Арустамян: «В понедельник Вагнер официально объявит о переходе в ЦСКА»

07/06/2020 В 15:14
Чемпионат России

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

06/06/2020 В 16:07
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

07/06/2020 В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

07/06/2020 В 20:20
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

07/06/2020 В 06:56
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

04/06/2020 В 18:47
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«МЮ» отменил товарняк со «Стоком» за минуты до начала – у тренера «гончаров» нашли COVID-19
Следующий материал«Мисс Бум Бум» Британии разденется в случае победы «Челси» в ЛЧ