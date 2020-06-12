Ева Канчельскис
Фото: Eurosport
Ева и сама могла бы выиграть конкурс красоты.
Ева Канчельскис – дочь экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса и бывшей Мисс Кировоград.
21-летняя леди собрала 54 тысячи подписчиков в инстаграме и выкладывает яркие игривые фото в разных образах – от девушки не отвести глаз. Только отцом она считает не Канчельскиса, а известного певца Стаса Михайлова, за которого позже вышла замуж ее мама Ирина.
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