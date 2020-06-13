Футбол

Организаторы «Золотого мяча» рассказали, как пандемия повлияет на вручение премии

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Лионель Месси, «Барселона», «Золотой мяч»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Главный редактор France Football пока не дает гарантий.

Организаторы «Золотого мяча» рассказали, как пандемия коронавируса может повлиять на проведение церемонии в 2020 году.

«До нас, как до организаторов «Золотого мяча», всегда доходит много слухов. Как правило это происходит в сентябре и октябре, но в этом году все началось раньше. До сих пор нет никаких решений по поводу «Золотого мяча», у меня нет никакой уверенности.

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Надо внимательно изучить то, что происходит. Мы не знаем, состоится ли ЛЧ, отменили Олимпиаду, а для нас это очень важно, когда речь заходит о вручении «Золотого мяча» лучшей футболистке мира. Мы задаем себе вопросы, наблюдаем и хотим понять, чем закончится сезон», – цитирует Sportbox главного редактора еженедельника France Football Паскаля Ферре.

  • Действующий обладатель «Золотого мяча» – капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
  • Церемония обычно проводится в декабре каждого года.

Тест: вспомни всех обладателей «Золотого мяча»

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