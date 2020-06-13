Эрлинг Холанн
Фото: Getty Images
«Фортуне» не улыбнулась Фортуна.
«Боруссия» из Дортмунда в матче 31-го тура чемпионата Германии вырвала победу на выезде у «Фортуны» – 1:0.
Единственный мяч в матче на 95-й минуте забил Эрлинг Холанн – норвежец точно пробил головой после навеса Мануэля Аканджи.
Чемпионат Германии
Холанн: «Люблю говорить с птицами о жизни, какая она есть»
5 ЧАСОВ НАЗАД
Празднуя гол, главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр получил травму – по всей видимости, швейцарский специалист потянул мышцу бедра.
- На счету Холанна 11 голов в 12 матчах Бундеслиги. Норвежец присоединился к «Боруссии» в зимнее трансферное окно.
- Команда Фавра отстает от лидирующей «Баварии» на четыре очка, у мюнхенцев есть игра в запасе.
Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат Германии
«Месси или Роналду?» Холанн ответил на вопросы анкеты
04/05/2020 В 14:21
Чемпионат Германии
Холанн: «Люблю говорить с птицами о жизни, какая она есть»
5 ЧАСОВ НАЗАД