«Фортуне» не улыбнулась Фортуна.

«Боруссия» из Дортмунда в матче 31-го тура чемпионата Германии вырвала победу на выезде у «Фортуны» – 1:0.

Единственный мяч в матче на 95-й минуте забил Эрлинг Холанн – норвежец точно пробил головой после навеса Мануэля Аканджи.

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Празднуя гол, главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр получил травму – по всей видимости, швейцарский специалист потянул мышцу бедра.

На счету Холанна 11 голов в 12 матчах Бундеслиги. Норвежец присоединился к «Боруссии» в зимнее трансферное окно.

Команда Фавра отстает от лидирующей «Баварии» на четыре очка, у мюнхенцев есть игра в запасе.

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

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