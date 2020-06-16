Футбол

Хендерсон: «Нам с Клоппом придется следить за языком»

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Юрген Клопп, Джордан Хендерсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

В условиях пустых трибун любые лишние слова футболистов станут достоянием общественности.

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признал, что отсутствие зрителей на трибунах заставит его переосмыслить некоторые игровые привычки.

«Мы должны приспособиться к этой ситуации и постараться свести ругательства к минимуму. Я больше беспокоюсь о своем лексиконе во время игры. Не хочу извиняться перед всеми после каждого матча, поэтому я должен быть осторожен, особенно в пылу матча. Думаю, тренеру тоже придется следить за своим языком. Зато теперь он знает, что мы не сможем обвинять толпу в том, что его не слышим», – цитирует Хендерсона Daily Mirror.

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  • «Ливерпуль» даже без зрителей планирует начинать каждый домашний матч с гимна You'll Never Walk Alone. Клуб общается с болельщиками на предмет возможного размещения привычных баннеров и флагов на фанатской трибуне.
  • Клубу осталось одержать две победы до чемпионства.

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