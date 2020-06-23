Марадона спустил с себя штаны и показал голые ягодицы во время танца с женщиной

Диего Марадона танцует
Фото: Other Agency
Очередная выходка легендарного аргентинца.
Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона попал в курьезную ситуацию – в сеть просочилось неоднозначное видео с участием легенды.
На видеоролике 59-летний Марадона неторопливо танцует с женщиной. В один момент он повернулся к камере спиной и спустил с себя штаны, засветив голые ягодицы. Видео можно посмотреть здесь, самое интересное начинается на временной отсечке 0:36.
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- Последнее место работы Диего – аргентинский клуб «Химнасия» из Ла-Платы.
- Марадона – чемпион мира 1986 года.
Марадона заявил, что его наследство не достанется семье. У аргентинца 8 детей
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