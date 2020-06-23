Марадона спустил с себя штаны и показал голые ягодицы во время танца с женщиной

Очередная выходка легендарного аргентинца.

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона попал в курьезную ситуацию – в сеть просочилось неоднозначное видео с участием легенды.

На видеоролике 59-летний Марадона неторопливо танцует с женщиной. В один момент он повернулся к камере спиной и спустил с себя штаны, засветив голые ягодицы. Видео можно посмотреть здесь, самое интересное начинается на временной отсечке 0:36.

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Последнее место работы Диего – аргентинский клуб «Химнасия» из Ла-Платы.

Марадона – чемпион мира 1986 года.

Марадона заявил, что его наследство не достанется семье. У аргентинца 8 детей

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