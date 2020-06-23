Футбол

«Севилья» расторгла контракт с Карповой

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Надежда Карпова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

Клуб решил кардинально обновить состав.

Российская футболистка Надежда Карпова ушла из «Севильи».

Клуб отпустил сразу семерых игроков, включая россиянку. Как говорится в сообщении на официальном сайте клуба, «Севилья» хочет обновить состав к следующему сезону.

Чемпионат Испании

Карпова забила роскошный мяч и выдала шикарный ассист в матче с «Райо»

23/12/2019 В 07:20
  • Карпова играла за клуб с января 2019 года.
  • Ранее ходили слухи об интересе к Надежде со стороны английских клубов.

Daily Mail: Карпова может перейти в «Челси», «Вест Хэм» или «Рединг»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Футбол

Карпова: «Мужчины целенаправленно не хотят отдавать нам деньги, потому что это власть»

03/09/2019 В 18:36
Чемпионат России

ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

4 МИНУТ НАЗАД
По теме
Футбол
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

4 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат России

ЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома

4 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Казахстана

Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Вспомни составы основных английских дивизионов. Поставь шарлатанов на место

00:53:53
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

00:01:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Пэр выпустил демонов на корт в матче с Берреттини: выбил мяч, швырнул ракетку и избил сетку

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

ВЧЕРА В 09:00
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

ВЧЕРА В 06:29
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

ВЧЕРА В 20:54
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

20/06/2020 В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

20/06/2020 В 20:55
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

21/06/2020 В 16:07
Play Icon
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

20/06/2020 В 21:20
Play Icon
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

20/06/2020 В 20:55
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

20/06/2020 В 15:03
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалЦСКА оштрафован на 100 тыс рублей за расистские выкрики фанатов в адрес Малкома