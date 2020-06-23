«Севилья» расторгла контракт с Карповой

Надежда Карпова
Фото: Getty Images
Клуб решил кардинально обновить состав.
Российская футболистка Надежда Карпова ушла из «Севильи».
Клуб отпустил сразу семерых игроков, включая россиянку. Как говорится в сообщении на официальном сайте клуба, «Севилья» хочет обновить состав к следующему сезону.
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- Карпова играла за клуб с января 2019 года.
- Ранее ходили слухи об интересе к Надежде со стороны английских клубов.
Daily Mail: Карпова может перейти в «Челси», «Вест Хэм» или «Рединг»
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