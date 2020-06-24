Болельщика-автора баннера White Lives Matter уволили с работы

Растяжка над «Этихадом»
Фото: Getty Images
Остался без работы и без футбола.
Фаната «Бёрнли» Джейка Хеппла уволили с работы после того, как он взял на себя ответственность за баннер с надписью White Lives Matter на матче АПЛ против «Манчестер Сити».
Ранее клуб заявил, что пожизненно забанит болельщика, а теперь от него избавился и работодатель. Как сообщает Daily Mail, 24-летнего англичанина уволили из инженерной фирмы. «Я не расист. Я знаю, что люди пытаются выставить меня таковым, но я им не являюсь. У меня много темнокожих друзей, друзей-азиатов, и этот баннер был вдохновлен движением Black Lives.
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Мы не пытались обидеть движение или темнокожих людей. Я считаю, что важно также признать, что белые жизни тоже имеют значение. Это все, что мы пытались сказать. Мой работодатель, клуб и многие другие люди переборщили с реакцией на эту историю», – цитирует источник Хеппла.
- «Сити» победил со счетом 5:0.
- После игры капитану «Бёрнли» Бену Ми пришлось извиняться за нерадивого фаната и заверять, что клуб подобное не приемлет.
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