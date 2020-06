«Doloy rasism!» Не вставшую на колено американку-вратаря поддержали в России и Италии

Саманта Мёрфи – новая героиня русского интернета.

Дискуссия по поводу акции Black Lives Matter и притеснения темнокожего населения вышла далеко за пределы американской повестки. В спортивных лигах США достаточно много элитных атлетов с черным цветом кожи, поэтому неудивительно, что именно профессиональные клубы стали первыми общественными институтами, которые громко поддержали акцию #BLM.

Но в борьбу с дискриминацией включились не все. 27 июня на матче Национальной женской футбольной лиги (высший дивизион вида спорта в Штатах) между «Норт Каролина Карэйдж» и «Портленд Торнс» девушки-игроки всех рас встали на одно колено в знак солидарности с темнокожим населением. Акцию поддержали как футболистки стартовых составов обеих команд, так и те, кто остался в запасе.

«Сегодня мы встали на колено в знак протеста против расовой несправедливости, полицейской жестокости и системной дискриминации против черного населения Америки, а также всех людей с другим цветом кожи. Мы любим нашу страну и используем эту возможность, чтобы поднять ее на более высокий уровень. Наша обязанность – потребовать, чтобы привилегии и свободы этой нации распространялись на всех», – гласило общее заявление двух команд.

«Карэйдж» победили, благодаря голу на 94-й минуте – 2:1. «Надеюсь, сегодня прозвучало мощное заявление. Это был эмоциональный период, и хотелось бы, чтобы послание обеих команд было выражено достаточно четко», – сказала после встречи полузащитница «Норт Каролины» Сэм Мьюис.

Но не все поддержали акцию. Единственной, кто остался на своих двоих, была резервный вратарь «Северной Каролины» Саманта Мёрфи. Пока на стадионе саксофонист играл гимн Соединенных Штатов, Сэм осталась на ногах и спокойно провела в этом положении все время акции до стартового свистка. При этом на девушке красовалась такая же футболка с надписью Black Lives Matter, как на подругах по команде

Мёрфи до сих пор не прокомментировала жест на матче с «Портлендом». Видимо, футболистка считает, что все сказала самим поступком. Зато к ней в соцсети ломятся поклонники – преимущественно из России и Италии. В основном, все комментарии под двумя последними постами футболистки (тут и тут) выглядят одинаково, различается лишь последнее слово: Respect from Russia или Respect from Italy. Для читателей с Украины уточним, что и Respect from Ukraine тоже присутствует под фотографиями Сэм.

Откуда взялась такая любовь именно из этих двух стран – непонятно. В Италии об инциденте написали в двух не самых известных медиа – Giornalettismo и Open Online. На обоих сайтах журналисты провели фактчекинг нашумевшего эпизода.

Авторы выяснили, что Саманта Мёрфи не настолько принципиальная, какой ее посчитали в соцсетях. Во время исполнения гимна США Сэм действительно осталась на ногах. Но когда настало время акции Black Lives Matter, она тоже опустилась на колено вместе со всеми. Ее узнали по волнистым волосам и желтым вратарским шортам, торчащим из-под тренировочной манишки.

В России поступок Саманты привлек куда больше внимания. О нем написали даже государственные медиа, некоторые подали жест футболистки как героизм, протест против американского лицемерия и проявление гражданской сознательности. Никакой перепроверки фактов не последовало, но подчеркивалось, что отказ Мёрфи от преклонения колена на акции Black Lives Matter не попал в видеообзор матча «Норт Каролина» – «Портленд» и что соцсети «Карэйдж» также не упоминают этот эпизод.

Наверное, это считается актом цензуры со стороны женского футбольного клуба и символом падения прежней Америки.

