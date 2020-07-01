Кузяева ждут в Турции, Мхитарян, Санчес и Смолов продлили аренды. Так стартовал июль

Пока клубы в основном продлевают аренды и контракты или просто выкупают арендованных футболистов.

Англия

«Арсенал» подписал новый долгосрочный контракт с многообещающим 18-летним вингером/защитником Букайо Сака, у которого, несмотря на юный возраст, уже 34 игры за основу «канониров». За этот сезон стоимость Букайо (согласно Transfermark) подскочила с 7 до 20 млн евро.

Чемпионат России Игрок «Уфы» дал Кепу и отказался уходить на замену ЧЕРЕЗ 14 МИНУТ

The Telegraph разузнал, что «Тоттенхэм» активно охотится за полузащитником «Саутгемптона» Пьер-Эмилем Хёйбьергом. 24-летний датчанин возглавляет виш-лист Жозе Моуринью и сам желает поиграть за «шпор», но проблема заключается в цене: «святые» не рассмотрят никакие предложения ниже 38,7 млн евро. Далеко не факт, что экономный «Тоттенхэм» не пожалеет такой суммы.

А еще в Англии:

19-летний полузащитник Эйнджел Гомес отказался продлевать контракт с «МЮ» и теперь покинет «Олд Траффорд».

Германия

В последний день июня Bild объявил, что Лерой Сане – уже игрок «Баварии». Официального заявления мы пока не дождались, но 1 июля Пеп Гвардиола фактически все подтвердил: «Похоже, что он уходит. Сделка еще не завершена, остались небольшие детали. Мы желаем Лерою всего наилучшего и благодарим его за годы, что мы провели вместе. Желаю ему всего наилучшего в фантастическом клубе».

А вот 18-летний защитник Ньянзу Куасси уже точно в футбольной столице Германии. Юниор бесплатно перешел из «ПСЖ» и подписал контракт до 2024 года.

А еще в Германии:

Опять-таки Bild стрельнул инсайдом, что Давида Алаба отверг предложение «Баварии» о новом контракте. Сейчас он связан с «Мюнхеном» до июня 2021-го.

Испания

«Сельта» объявила о продлении арендного соглашения с пятью футболистами, а в их число вошел и Федор Смолов, автор голов в ворота «Реала» и «Барсы».

Русский форвард останется в Виго до фактического окончания сезона 19 июля

Италия

Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс стал полноправным «россонеро». «Милан» активировал пункт о выкупе 21-летнего игрока у «Андерлехта» за 3,5 млн евро, парень подписал контракт до 2024 года.

По информации TMW, «Лацио» установил на Сергее Милинкович-Савиче ценник в 100 млн евро. В числе заинтересованных значатся «ПСЖ» и «Челси». Парижане уже пробовали уладить дела за 60 млн, но римлян это категорически не устроило.

А еще в Италии:

Остальные итальянские клубы активно продлевали арендные соглашения ребят из АПЛ. «Канонир» Генрих Мхитарян останется в «Роме» до конца сезона + у армянина имеется предварительная договоренность и на следующую кампанию.

«МЮ» же подтвердил, что Алексис Санчес останется в «Интере» до истечения первой недели августа, а Крис Смоллинг гарантировано закончит сезон в «Роме».

30 июня Ашраф Хакими прошел в Милане медосмотр, а 1 июля, по информации итальянских медиа, подписал контракт с «Интером». Но «нерадзурри» объявят о сделке лишь по фактическом окончании сезона.

Франция

«Марсель» на правах свободного агента подписал 21-летнего полузащитника Папе Гуйе из «Гавра». Кстати, парень весной почти официально перешел в «Уотфорд», но отказался от трансфера: Гуйе утверждал, что английская сторона оформляла сделку с нарушениями.

Все это стоило такой презентации!

Россия

Все тот же TMW вынюхал, что хорватский форвард Габриэль Дебелюх из румынского клуба «Германштадт» вошел в трансферные цели «Спартака», «Динамо» и «Ростова». Также парнем интересуются несколько клубов из Турции.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев-таки может оказаться в Европе! Обновления информации по «Хоффенхайму» или «Валенсии» пока нет, но в последние дни стало известно, что интерес к игроку сборной России проявляет турецкий «Бешикташ».

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России «Зенит» вытащил победу в Тамбове благодаря сумасшедшему голу Ригони. Посмотри, как это было 31 МИНУТ НАЗАД