Новые формы «Барсы», «Реала», «Юве» и других топов – мы собрали их все

Eurosport
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Любуемся красотой.
Пока сезон-2019/20 заканчивается в сжатые сроки из-за ситуации с коронавирусом, нельзя забывать, что почти сразу после нынешней кампании стартует следующая – сезон-2020/21. Сейчас самое время закупиться новенькой экипировкой любимого клуба – или просто команды, которой вы в последнее время симпатизировали.
Eurosport собрал все домашние формы топ-клубов, в которых они будут проводить матчи в следующем году. Дружно любуемся на свежие шедевры от adidas, Nike и Puma.
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