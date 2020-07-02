Новые формы «Барсы», «Реала», «Юве» и других топов – мы собрали их все

Любуемся красотой.

Пока сезон-2019/20 заканчивается в сжатые сроки из-за ситуации с коронавирусом, нельзя забывать, что почти сразу после нынешней кампании стартует следующая – сезон-2020/21. Сейчас самое время закупиться новенькой экипировкой любимого клуба – или просто команды, которой вы в последнее время симпатизировали.

Eurosport собрал все домашние формы топ-клубов, в которых они будут проводить матчи в следующем году. Дружно любуемся на свежие шедевры от adidas, Nike и Puma.

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