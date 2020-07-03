Кто выиграет «Золотой мяч» в 2020 году? У Месси и Роналду почти нет шансов

Приз распишут новички.

Главная проблема «Золотого мяча» известна уже давно. Все важные турниры заканчиваются максимум в июле, а победителя определяют по календарному году. Из-за этого случаются радикальные перекосы: например, пару лет назад Лука Модрич помог «Реалу» взять ЛЧ, затем довел хорватов до финала ЧМ, а после этого испарился на пять месяцев. Это не помешало притащить домой престижнейшую статуэтку – чистый абсурд.

В этом году все будет еще безумнее. Во-первых, все уже забыли, что происходило в футболе до пандемии – январские и февральские ачивки тотально обесценились. По сути, летом (в Германии – в конце весны) гонка за «Золотым мячом» стартовала заново, и от этого стала еще увлекательнее.

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Лука Модрич с «Золотым мячом» Фото: Getty Images

Во-вторых, отменился Евро, где можно нафармить приз буквально за пару выдающихся матчей – в 2008-м это почти удалось Аршавину. Он всего лишь прибил шведов с голландцами, но тут же катапультировался на шестое место в общем рейтинге: ужасно высоко, учитывая, что Андрей провел остальной год без сумасшедших перфомансов.

В-третьих, Лигу чемпионов-2019/20 доиграют в абсолютно новом ускоренном формате, да еще и в августе. Это означает лишь одно: пока что теоретические шансы есть почти у всех топовых игроков.

Так кто же возьмет «Золотой мяч»-2020?

Гонка настолько запутана, что известный сайт Goal.com (39 млн визитов в месяц по Similarweb) придумал крутейший сериал. Примерно раз в неделю журналисты составляют чарты соискателей легендарного мячика, а затем наслаждаются тем, что этот рейтинг цитирует весь мир. Никто уже не вспоминает про букмекерские коэффициенты – главной метрикой стали списки от Goal.com.

Сейчас расклады выглядят так:

1. Роберт Левандовский – его промежуточное первое место подтверждает, что голы по-прежнему самый важный аргумент в борьбе за ЗМ. Поляк воткнул 34 мяча в Бундеслиге и больше 45 банок во всех турнирах – теперь ему светят и «Золотая бутса», и заветный мяч. Проблема в том, что до ЛЧ Роберт будет лежать на диване, ведь сезон в Германии уже окончен. Значит, его могут подвинуть другие страйкеры.

2. Криштиану Роналду – внезапно вырвался на второе место, потому что «Юве» спокойно мчится к титулу в Серии А. Строго говоря, у КриРо есть лишь одна возможность зацепить приз: взять и сольно убрать всех в Лиге чемпионов. Иначе португалец будет медленно падать в рейтинге «Гола», а в итоговом голосовании пролетит даже мимо тройки.

3. Кевин де Брейне – человек, бросивший вызов ассистентскому рекорду Анри (20 передач). До финиша АПЛ нужно отдать еще четыре голевых паса, а потом вывести «Ман Сити» хотя бы в полуфинал ЛЧ. Уже очевидно: Кевин – лучший полузащитник мира, но для «Золотого мяча» нужно хотя бы одно престижное достижение. Сейчас их нет.

4. Лео Месси – был стабильно в тройке, но рухнул из-за истерики внутри «Барселоны». Срубить седьмой ЗМ с Кике Сетьеном почти невозможно: в Ла Лиге лидирует «Реал», а в ЛЧ полно команд сильнее нынешней «блауграны», которая катает мяч поперек поля, рассчитывая на ошибку соперника. Видимо, следующий «Золотой мяч» Месси по традиции организует Хави – это будет крайне символично.

5. Томас Мюллер – немецкий вариант Де Брейне. Томас воскресил карьеру, выдал безумное количество ассистов в Бундеслиге (21 – фантастика!), но ЗМ ему не дадут. Если «Бавария» проиграет ЛЧ, Мюллер упадет в конец первой десятки. Если выиграет, приз вручат Левандовскому. Да, обидно, но Мюллер не из тех, кто парится из-за индивидуальных наград.

Кто еще претендует?

На шестом месте в текущем рейтинге Goal притаился Карим Бензема – француз изо всех сил пыжится в «Мадриде», но представить его в смокинге и с «Золотым мячом» просто невозможно. Еще ниже – Неймар, Холланд, Мбаппе и Санчо: модные футболисты, которые играют либо не в тех лигах (Франция), либо не в тех командах («Боруссия»). Их добавили для того, чтобы показать: смотрите, мы следим за всеми турнирами и клубами.

Что поражает?

«Ливерпуль» в матче против «Сити» Фото: Getty Images

Главный шок: в топ-10 Goal.com нет никого из «Ливерпуля». С одной стороны, это редкостная чушь: можно смело пихать в десятку Мане, Алиссона или Ван Дейка. С другой стороны, подтверждается теория про ЛЧ: мерсисайдцы облажались с «Атлетико» на «Энфилде», поэтому всех «красных» сразу вычеркнули даже из лонг-листов.

Вообще, в первой десятке всего один человек, который точно не возьмет Кубок чемпионов – Эрлинг Холланд. Но он и так солидно зажег в этом турнире, так что все объяснимо.

На кого ставить?

Скорее всего, приз заберет либо Левандовский, либо Де Брейне – оба выглядят вообще не слабее надоевших Роналду и Месси. Все решит скоротечная Лига чемпионов: кто пройдет дальше (и активно в этом поучаствует), тому и достанется приз. Получается, уже в августе можно будет с уверенностью предсказать обладателя ЗМ-2020 – конечно, рановато, но все же на месяц позже, чем обычно.

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