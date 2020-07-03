Журналист EFE рассказал, что Аршавина после матча Евро-2008 против Голландии сравнили с Марадоной

Похвала, которой удостаиваются единицы.

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало высказался о карьере экс-нападающего «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Аршавин – шикарный футболист! После Мостового второй лучший российский игрок в истории. Конечно, он мог играть за «Барселону». Причем без проблем. Иногда целый матч, иногда полчаса – но, уверен, приносил бы пользу.

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Он ошибся, поехав в Англию. Зачем выбрал «Арсенал»? Зачем отправился на это кладбище игроков? Тем более сам не раз признавался в любви к «Барселоне». Очень обидно, честно. Помню, как на Евро-2008 после четвертьфинала с голландцами самый известный испанский спортивный журналист Хулио Мальдонадо по прозвищу Мальдини сравнил Аршавина с Марадоной. С Марадоной! В то время Аршавин был одним из лучших игроков мира.

Мончи, человек, который занимался трансфером Кержакова в «Севилью», потом признается, что ошибся. Надо было покупать Аршавина. Я с ним согласен – Аршавин в тысячу раз лучше, чем Кержаков! Но и «Севилья» в то время была сильна. Заиграть в такой команде было сложной задачей, которую могли решить игроки с самым большим талантом. Кержаков мог бы пригодиться в Испании командам ниже уровнем, но решил вернуться в Россию», – рассказал Васало «Чемпионату».

На Евро-2008 Аршавин провел три матча и забил два мяча – в ворота Швеции и Нидерландов.

Сборная России дошла до полуфинала, где проиграла Испании (0:3), но завоевала бронзовые медали турнира.

В 2008 году Аршавин занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч», а зимой 2009-го перешел из «Зенита» в «Арсенал».

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