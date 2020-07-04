Золотая сборная Франции с ЧМ-1998. Где они сейчас?

Сборная Франции на ЧМ-1998
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В 2020-м мужчины занимают важные посты в футболе.
Почти 22 года назад сборная Франции по футболу впервые стала чемпионом мира. Тот успех для страны добыли футболисты, большинство из которых позднее застолбили за собой звание легенд.
Анри, Виейра, Дешам и многие другие – узнай, чем они занимаются спустя почти четверть века после великой победы над Бразилией в финале турнира.
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