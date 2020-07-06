Футбол

«Р-Спорт»: украинского экс-футболиста арестовали в России за шпионаж

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СИЗО

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
39 минут назад

Со спортом не сложилось – мужчина искал новое призвание.

Бывший украинский футболист Василий Василенко содержится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже.

Экс-спортсмена арестовали еще в октябре 2019 года по делу о контрабанде опасных веществ, оружия и культурных ценностей, но 19 июня его арест продлили – уже за шпионаж. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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  • Источник уточняет, что Василенко с 1992 по 2001 год выступал за команды «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).
  • На момент ареста Василий был официально безработным.

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