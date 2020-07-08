Почти половина подписчиков «Ливерпуля» в твиттере – фейковые, у «Барсы» – четверть

29 минут назад

Довольно любопытное исследование.

Проведено исследование по числу фейковых подписчиков аккаунтов футбольных клубов в твиттере.

В тройку лидеров попали «Аякс» (58% фейковых фолловеров), «Рома» (51%) и «Наполи» (50%). На четвертом месте идет «Ливерпуль»: 49% подписчиков – ненастоящие.

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Восьмым стал «Ювентус» (46%), «Барселона» – 15-я (25%), «Реал» – 16-й (17%). Лучшие показатели – у португальских «Порту» (13%) и «Бенфики» (12%).

Автор исследования – компания compare.bet.

У «Ливерпуля» в твиттере 14,9 млн подписчиков, у «Барсы» – 32,8.

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