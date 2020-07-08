The Athletics: правило пяти замен останется на следующий сезон

Зинедин Зидан, Тони Кроос, Эден Азар, «Реал Мадрид»
Фото: Getty Images
Каждая лига решит самостоятельно.
Правило пяти замен, принятое после паузы из-за пандемии коронавируса, может остаться в футболе на следующий сезон.
По информации The Athletics, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешит клубам проводить по пять замен за матч в сезоне-2020/21. Сообщается, что IFAB объявит об этом в ближайшее время. Использовать ли это послабление, каждая лига решит самостоятельно.
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- Правило приняли, чтобы футболисты избежали травм после длительного отсутствия тренировок из-за локдауна.
- В конце апреля Sky Sports уже сообщал, что правило останется и будет действовать на Евро-2020, перенесенном на год вперед.
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