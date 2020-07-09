Ван Перси не включил Месси и Роналду в тройку фаворитов на «Золотой мяч»

По мнению голландца, приз должен забрать Роберт Левандовский.

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси назвал футболиста, который, по его мнению, достоин выиграть «Золотой мяч» прямо сейчас.

По мнению Ван Перси, лучшим игроком мира на данный момент является нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. На вторую строчку Робин поставил Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити», на третью – Садио Мане из «Ливерпуля».

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В прошлом году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси из «Барселоны».

В 2018-м приз забрал полузащитник «Реала» Лука Модрич. Португалец Криштиану Роналду в последний раз выигрывал «ЗМ» в 2017 году.

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2020 году? У Месси и Роналду почти нет шансов

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