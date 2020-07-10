«Миллионы не спали в ту ночь, желая нам победы». Финал ЧЕ-1960 словами Виктора Понедельника

Понедельник забил победный мяч с передачи Михаила Месхи.

Ровно 60 лет назад сборная СССР стала победителем первого в истории чемпионата Европы: команда Гавриила Качалина в финальном матче переиграла Югославию – 2:1. Победный мяч в дополнительное время забил Виктор Понедельник – о финале против югославов он красочно рассказал в своей книге «Исповедь центрального нападающего».

Об ощущениях перед игрой

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Признаюсь, тогда, перед матчем, где-то в душе у меня появилось чувство страха. С югославской сборной у советских футболистов давнишние счеты. Вспомнились Олимпийские игры в Хельсинки (1952 год) и в Мельбурне (1956-й). В Финляндии победили югославы (первый матч – 5:5, второй наши проиграли – 1:3), в Австралии победила сборная СССР – 1:0.

Все эти игры проходили в чрезвычайно напряженной борьбе. Шекуларац, Костич, Виденич, Галич, Юсуфи – мастера мирового класса, а у нас наряду с опытными игроками полсостава имеет всего один-два года стажа игры в сборной. Было отчего задуматься.

Сборная СССР, 1960 Фото: Eurosport

В начале игры инициативу захватили югославы

Первый удар по мячу сделал центрфорвард Галич. Минут десять игра шла с переменным успехом. Активный Шекуларац, мозг и диспетчер команды, и левый крайний Коттич. Инициатива переходит к югославам. Они были в более выгодном положении перед матчем, чем мы. Пока мы летели и осваивались на новом месте, они восстановились после сенсационной игры с французами, да и сам факт победы над хозяевами поля явился для них своеобразным допингом.

(Сборная Югославии играла полуфинальный матч в Париже, в столице Франции проходил и финальный матч. Сборная СССР, в свою очередь, провела полуфинальную игру в Марселе на стадионе «Велодром» – Eurosport)

Югославы атакуют. На долю Яшина в течение 45 минут выпадает столько ударов по воротам, сколько их не было в Марселе за два тайма. В нападении у нас пока ничего не получается. Высокий вратарь Виденич перехватывает все передачи с флангов. Защитник Миладинович ходит за мной по пятам, да и другие нападающие находятся под жесткой опекой югославов. Оборона сборной СССР работает с предельной нагрузкой. Отважно сражаются Масленкин, Чохели, Крутиков и пришедшие к ним на помощь Нетто, Войнов. Оттягиваются назад Иванов и Бубукин.

Югославы, видимо, решили сразу же в первом тайме добиться преимущества. Какая-то ярость сквозит в их действиях. И за несколько минут до окончания тайма они добиваются успеха. Это Гарич пробил головой по воротам, и мяч, по пути задев кого-то из наших защитников, срикошетировал в сетку – 1:0.

Во втором тайме сборная СССР отыгралась!

Последние 45 минут финала. От нас, только от нас в эти минуты зависело все. Наш капитан Игорь Нетто первым показал пример, как надо идти вперед. Его активные действия совершенно деморализовали Шекулараца. Нетто получил полную свободу действий и начал завязывать одну комбинацию за другой. Оборона югославов стала давать трещины. Этим воспользовался Бубукин и в один из моментов нанес мощный удар по воротам соперников. Виденич не сумел удержать в руках мокрый мяч, и Слава Метревели добил его в сетку ворот – 1:1.

(В день финала в Париже шел мелкий дождь, в результате поле размокло, что серьезно усложнило задачу игрокам – Eurosport)

Активизируется Иванов, все быстрее и быстрее действуют на флангах Метревели и Месхи. Защитники, не успевая за форвардами, начинают рубить, но свисток англичанина молчит. Это еще больше раззадоривает нас. Все больше и больше ударов следует по воротам Виденича. Оканчиваются 90 минут игры. Ничья. Арбитр назначает дополнительные 30 минут, два тайма по 15.

Гол Понедельника в овертайме

Дождь усиливается. Игра начинается как бы сначала. Кто же первый не выдержит, кто окажется слабее в этой напряженной борьбе? Идет битва за каждый мяч, за каждый метр поля. Я уже не чувствую всех ударов по ногам и по спине, которые, пользуясь безнаказанностью со стороны арбитра, наносит мне Миладинович. Лишь спортивная злость и самолюбие бурлят в сердце, когда я ищу момент для удара по воротам. И мой черед пришел.

Атаку начал Войнов. Обыграв Матуша, он точной длинной передачей вывел вперед по левому флангу Месхи. Все внимание югославов было приковано к Мише. Он сделал один финт, другой и, когда я неожиданно рванулся вперед, навесил мяч в район 11-метровой отметки. Виденич запоздал с выходом, и я головой в высоком прыжке послал мяч в ворота. После прыжка, получив очередной, но уже запоздалый удар в спину, валюсь на землю. Ничего не вижу и только по грохоту трибун парижского стадиона догадываюсь: гол! гол! 2:1. На меня наваливаются мокрые, грязные ребята, целуют, обнимают.

Все вместе бежим к центру поля. Шла 112-я минута матча, у нас в стране вступил уже новый день. Мы еще тогда не знали, что, прильнув к приемникам, миллионы людей не спали в ту ночь, страстно желая нам победы. Мы еще этого не знали... Мяч вновь в игре. Слышу слова капитана (Валентина Бубукина – Eurosport): «Ребята, миленькие, еще немножечко – и Кубок наш!» Последние минуты. Югославы стремятся отыграться, но сил у них уже нет. Долгожданный свисток арбитра. Победа! Победа за нами.

Нам вручают Кубок Европы. Проходим круг почета по стадиону. В раздевалке настоящий праздник. Все кричат, целуются. И вдруг слышится громкий голос доктора: «Ну кто оказался прав? Я же говорил в Марселе, что два гола в финальных играх забьет Понедельник». Доктор поворачивает счастливое лицо ко мне, и в тот же миг ребята хватают его на руки и начинают качать. Куда только девалась усталость?!

На следующий день Европейская федерация футбола устроила большой прием в банкетном зале ресторана, расположенного на Эйфелевой башне. Нам были вручены золотые медали, югославам – серебряные, а чехословацким футболистам, победившим в Марселе французов, – бронзовые. Пришла большая победа.

Победа на турнире 1960 года – единственный успех сборной СССР на чемпионатах Европы.

Лучшее достижение сборной России – выход в полуфинал в 2008 году.

Мем «А потом мы победили испанцев» – откуда он взялся? Оказывается, эту фразу сказал не Дзюба

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