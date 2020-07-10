Широков прямой ногой атаковал соперника в товарищеском матче – за это его сожрали в соцсетях

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Фото: Other Agency
Роман забил гол и схлопотал красную.
Бывший футболист «Зенита» Роман Широков получил необязательную красную карточку в матче на турнире «Московский Кубок Селебрити» – соревнованиях, которые были организованы ютьюб-блогерами Германом Эль Класико и Артемом Нечаевым (Нечаем).
Широков, выступающий за команду «Матч ТВ», грубо атаковал футболиста из команды «ЛФК Рома», за что и был выдворен с поля. «Дикарь», «Такая же мразь, как и в жизни», «Ну и ******* (гомосексуал) Широков», – возмутились болельщики под твитом журналиста Дмитрия Егорова, который опубликовал видео эпизода.
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А здесь – с восьмой минуты – можно посмотреть, как эпизод с удалением Широкова разобрали Герман и Нечай.
- «ЛФК Рома» выиграла у «Матч ТВ» со счетом 5:1. Единственный мяч в составе «Матч ТВ» забил Широков.
- С группами «Московского Кубка Селебрити» можно ознакомиться тут.
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