Футбол

Суд отклонил апелляцию Роналдиньо – экс-футболист останется под домашним арестом

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Роналдиньо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Доводы звезды футбола не посчитали убедительными.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо останется под домашним арестом в Парагвае.

Globo Esporte сообщает, что суд отклонил апелляцию 40-летнего экс-футболиста, который вместе с братом Роберто де Ассишем пытался въехать в страну по поддельным документам. Звезда футбола останется в заключении.

Примера А

Diario El Dia: 40-летний Роналдиньо возобновит карьеру в клубе Марадоны

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  • Роналдиньо сперва был арестован и попал в тюрьму, но затем мера пресечения была заменена на домашний арест, который он отбывает в одной из гостиниц Парагвая.
  • Ронни – чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2005 года, в составе «Барсы» дважды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата

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