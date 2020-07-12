Суд отклонил апелляцию Роналдиньо – экс-футболист останется под домашним арестом

Роналдиньо
Фото: Getty Images
Доводы звезды футбола не посчитали убедительными.
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо останется под домашним арестом в Парагвае.
Globo Esporte сообщает, что суд отклонил апелляцию 40-летнего экс-футболиста, который вместе с братом Роберто де Ассишем пытался въехать в страну по поддельным документам. Звезда футбола останется в заключении.
Примера А
Diario El Dia: 40-летний Роналдиньо возобновит карьеру в клубе Марадоны
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- Роналдиньо сперва был арестован и попал в тюрьму, но затем мера пресечения была заменена на домашний арест, который он отбывает в одной из гостиниц Парагвая.
- Ронни – чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2005 года, в составе «Барсы» дважды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
Роналдиньо прогорел в бизнесе и встретил 40-летие в тюрьме. Все проблемы из-за брата
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