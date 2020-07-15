Турнир проведут в сжатые сроки – меньше чем за месяц.

Определены даты проведения чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах семи городов Катара. Матчи группового турнира состоятся в период с 21 ноября по 2 декабря. С 3 по 6 декабря пройдут встречи 1/8 финала, с 9 по 10 декабря – четвертьфиналы, с 13 по 14 декабря – полуфиналы, матч за третье место запланирован на 17 декабря, а финал состоится 18 декабря.

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Чемпионат мира-2022 – первый, который пройдет на Ближнем Востоке, а также первый, который состоится осенью и зимой.

Прошлый чемпионат мира прошел в 2018 году в России, победу на турнире отпраздновала сборная Франции.

ФИФА представила эмблему ЧМ-2022 красивым роликом с песочными дюнами

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