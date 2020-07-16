Савин за сутки собрал 10 млн рублей семье погибшего футболиста «Локомотива»

Очень красивый поступок блогера.

Экс-футболист «Крыльев Советов» и блогер Евгений Савин собрал 10 млн рублей в помощь семье погибшего футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

В последнем выпуске «Красавы» Савин рассказал, как вдова Иннокентия справляется с потерей мужа и воспитанием двухлетнего сына. «Локомотив» взял девушку на работу, но из 50 тыс зарплаты 45 тыс она тратит на аренду квартиры – в покупке жилья клуб отказал. После выхода ролика Евгений запустил сбор средств для помощи Самохваловым и спустя сутки сообщил о впечатляющем результате.

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«Спасибо вам. За 1 день мы собрали 10 млн рублей, и Тема с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья», – написал Савин в инстаграме.

Самохвалову было 22 года, он воспитанник «Локомотива». В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за «Казанку».

В московском клубе он выступал с лета 2018 года.

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