«Реал», «МЮ» и «Зенит» неслучайно бьют много пенальти. Причина в стиле игры и психологии судей

Несмотря на VAR, самое страшное футбольное наказание остается самым неоднозначным.

«Я смотрел матч на «Сан-Мамес» почти до конца второго тайма, – жаловался президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу в начале июля. – Мне плохо от того, что у нас лучшая лига в мире, но VAR после коронавируса работает нечестно. Он повлиял на некоторые результаты и всегда работал в пользу одной команды». Функционер почти напрямую обвинил «Реал» в заговоре: команда Зинедина Зидана одержала минимальную победу над «Атлетиком» благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти, но при этом не получила пенальти в свои ворота, когда капитан случайно наступил на ногу Раулю Гарсии.

Обвинения в предвзятости и неправильной работе VAR – один из главных трендов этого сезона. Под подозрение попал не только пробивший 11 пенальти «Реал» – в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» уже заработал рекордное количество ударов с точки (13), сравнявшись с чемпионским «Лестером» и «Кристал Пэлас»-2004/05. «13 пенальти – отличная помощь», – саркастически сказал экс-коуч «красных дьяволов» Жозе Моуринью, когда его попросили объяснить тусклую игру «Тоттенхэма» в атаке по сравнению с преобразившимся «Юнайтед». В России бесятся Леонид Федун и болельщики всех команд, кроме «Зенита»: в пользу чемпиона свистнули 10 раз, в то время как против – всего четыре.

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Артем Дзюба в матче «Зенит» – «Урал» Фото: Getty Images

Можно ли объяснить аномальное количество пенальти «Реала», «МЮ» и «Зенита» судейским заговором? Если отвлечься от конспирологии в духе Бартомеу и фанатов «Спартака», есть несколько более логичных причин. Один из лучших комментариев по этому поводу дал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне: «Если в вашу пользу ставят больше пенальти, то это потому, что вы проводите больше времени в штрафной соперника. Если много атаковать, как «Реал», то будешь чаще оказываться перед чужими воротами. На скорости трудно разглядеть, что происходит, но другой судья видит все в замедленном повторе по телевизору».

Статистика подтверждает аргумент аргентинца: по данным WhoScored, «Реал» наносит больше 15 ударов за игру (лучший показатель в лиге) и, конечно, создает голевые ситуации чаще, чем андердоги и аутсайдеры. По владению в финальной трети поля мадридцы опережают «Барсу» и уступают лишь «Эйбару» и «Хетафе», но эти команды губит не судейский произвол, а слабая оборона. Логично, что в такой ситуации вероятность случайного или намеренного фола со стороны защитника повышается: он может сбить соперника или неудачно подставить руку в попытке избавить команду от гола. Конечно, претензии к работе ВАР остаются, но судьи решают противоречивые ситуации в обе стороны – недавно в одном из фанатских аккаунтов «Реала» в твиттере появился тред с видео-доказательствами того, как в арбитры не заметили 15 возможных пенальти в пользу «лос бланкос».

Серхио Рамос в матче «Реала» против «Атлетика» из Бильбао Фото: Getty Images

К тому же под руководством Зидана «Реал» традиционно много навешивает (в этом сезоне 21 кросс за игру против 11 у «Барсы») и забрасывает мяч вперед, чтобы избежать возни в центре поля (65 лонгболлов за матч против 47 у «Барсы»). Если учесть, что уровень звезд мадридцев намного выше команд из нижней части таблицы, которые тоже часто скатываются на длинные передачи, понятно, что такие атаки «Реала» чаще застают соперников врасплох – на свободном пространстве и при быстром движении мяча риск сфолить заметно повышается.

Стиль игры объясняет и большое количество одиннадцатиметровых в пользу «МЮ»: в этом сезоне Уле-Гуннар Сульшер поставил эффективные контратаки, и защитники часто нарушали правила в штрафной, потому что не знали, как противостоять скорости Маркуса Рэшфорда, Дэниела Джеймса, Антони Марсьяля и Мэйсона Гринвуда. «Юнайтед» уступает по кроссам и забросам «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» (17 и 49 за игру у команды Сульшера, 24 и 53 – у «горожан», 24 и 66 – у скаузеров), но эту разницу компенсировал трансфер Бруну Фернандеша. По ключевым пасам за игру португалец опережает всех, кроме Кевина де Брейне, Джека Грилиша, Джеймса Мэддисона и Трента Александер-Арнольда, а по ударам за матч проигрывает лишь бельгийцу.

В первой части сезона «МЮ» не хватало плеймейкера из-за травмы Поля Погба, но приостановка АПЛ из-за коронавируса решила эту проблему – теперь защиту соперников вскрывают и француз, и Фернандеш, что заставляет всю команду прессинговать и двигаться быстрее. Неудивительно, что после рестарта «МЮ» заработал три пенальти в шести матчах: как и говорил Симеоне, активность у чужой штрафной приводит не только к опасным моментам с игры, но и к увеличению количества стандартов.

Проведенный ESPN обзор решений VAR не позволяет заподозрить судей в фаворитизме в сторону команды Сульшера: у «Юнайтед» одинаковый коэффициент случаев, когда видеоассистент повлиял на исход того или иного эпизода, с «Брайтоном» (+7), а «Кристал Пэлас» идет почти на том же уровне (+5) – вряд ли «чайки» и «орлы» пользуются систематической помощью арбитров, в чем подозревают «Юнайтед».

Та же теория заговора неприменима к «Спартаку» хотя бы потому, что команда Доменико Тедеско не претендует в решающей части на что-либо значимое (если только не иметь в виду сохранение места в РПЛ). Время от времени судьи действительно ошибаются против москвичей – например, в матче с «Сочи», когда Николай Заболотный явно сбил Эсекиэля Понсе в штрафной, но это явно связано с неправильной интерпретацией эпизода, а не с тем, что всем арбитрам приказали свистеть против «Спартака».

Существуют и другие объективные факторы, которые влияют на частые решения в пользу «Зенита», «Реала» и других топ-клубов. Еще в 2011-м бывший рефери и эксперт по АПЛ Грэм Полл объяснил, как работает подсознание судей: «Я не считаю, что какой-либо арбитр специально ставит спорные пенальти против маленьких команд, но я знаю, что они точно назначают только железные пенальти в ворота больших команд. Одна из причин этого в том, что они знают, какая шумиха поднимется со стороны тренеров, болельщиков и журналистов, если они поставят неоднозначный пенальти в ворота топ-клуба. Подсознание естественным образом заставляет судью защищать себя».

Судья Хайме Латре в матче «Реала» против «Гранады» Фото: Getty Images

Спонтанные преференции арбитров в пользу топ-команд проявляются не только в случае с пенальти: исследование научного портала Plataforma SYNC по итогам анализа матчей Ла Лиги сезона-2014/15 показало, что судьи в среднем добавляют к 90 минутам больше времени, когда проигрывает более сильный соперник. «Типичные жалобы маленьких команд на то, что их судят несправедливо в матчах с топами, на самом деле имеют смысл, – подтвердил преподаватель Университета Виго Карлос Лаго. – Большие команды выигрывают от судейских решений, когда уступают в счете. Чем больше разница в классе соперников, тем большее преимущество получает сильнейший».

Статистика назначенных пенальти в этом сезоне доказывает, что за пять лет эти выводы не потеряли актуальности: против «Реала» назначили всего два пенальти, а сами мадридцы 11 раз пробили с точки – разница +9 является лучшей в Ла Лиге. Худшие результаты у двух аутсайдеров – «Алавеса» (-9) и «Мальорки» (-6). Появление VAR повлияло на принятие однозначных решений (если раньше судья мог проглядеть очевидный фол или офсайд, теперь вероятность этого резко уменьшилась), но не изменил человеческую психологию. В любой спорной ситуации у лидера чемпионата Испании больше шансов на пенальти, чем у «Атлетика», а «Зенит» пробьет с точки скорее, чем «Спартак».

В судействе сохраняется элемент лотереи (достаточно вспомнить пенальти Рэшфорда за поднятую руку Преснеля Кимпембе, который решил судьбу противостояния «МЮ» с «ПСЖ» в прошлогодней ЛЧ), но на дистанции все равно почти всегда побеждает тот, кто имел преимущество и заслуживал этого. Пенальти – такой же элемент футбола, как и гениальная бисиклета, а судейский заговор – оправдание для проигравших.

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