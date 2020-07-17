Уткин и Геркус запустили собственную футбольную лигу. Обещают жару на поле и показ на уровне РПЛ

Самое крутое – в турнире может поучаствовать любой желающий.

Футбольный комментатор Василий Уткин объединился с бывшим генеральным директором «Локомотива» Ильей Геркусом для создания нового футбольного турнира. Соревнование получило название «Лига Пятницы» или League F – матчи будут проводиться исключительно в последний рабочий день недели. Ивент планировали организовать еще весной, но вмешалось сами знаете что.

Формат и правила проведения турнира придуманы таким образом, чтобы футбол смотрелся максимально динамично и бодро. «Я думаю, что чаще всего вы ожидаете от нашего футбола большего, чем он вам дает. Возможно, вы получаете это от лучших матчей европейских национальных чемпионатов, но они далеко, и с ними гораздо сложнее себя проидентифицировать. Мы хотим ликвидировать эту проблему», – так обрисовал глобальную миссию проекта Уткин.

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Матчи будут проходить на поле размером 70x40 метров между командами по восемь человек и стандартными для подобного формата правилами. Главными фишками турнира будут отсутствие правила офсайда и неограниченное количество замен – по словам основателя, это «позволяет смешать тактики футбола и хоккея, что позволяет достигать задачи темпа и плотности совершенно иными средствами, взглянуть на футбол с иной стороны».

«Хотим дать, возможно, не последний, а сверхпоследний шанс тем, кого почему-либо не заметил большой футбол», – прокомментировал мотивацию Василий. В этом еще одна фишка будущего турнира – матчи стартуют 31 июля, а состав первенства все еще неукомплектован. В соревновании будут участвовать 12 московских команд, и подать заявку может любой коллектив, отвечающий ряду требований:

иметь возможность оплатить стартовый взнос.

существовать минимум два года.

играть в одном из высших дивизионов любительских лиг Москвы.

имеет в составе не более двух футболистов с опытом игры в профессиональном футболе.

Первый укороченный турнир продлится четыре месяца – участники сформируют призовой фонд, который целиком достанется победителю. Регулярный сезон из 11 туров завершится серией матчей плей-офф. По словам Уткина, соревнование будет освещаться на уровне лучших показов российского футбола: «Мы предложим вам футбол в самом лучшем качестве. Трансляции будут организованы на следующем технологическом уровне после РПЛ. ФНЛ и ПФЛ это не снилось».

Сооснователь турнира Илья Геркус предложил подписчикам оценить логотип соревнования.

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