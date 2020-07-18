Тест: назови всех чемпионов сезона-2019/20

Вспомни героев, которые победили, несмотря на пандемию.

Сезон-2019/20 получился скомканным из-за коронавируса. В некоторых странах решили не выявлять победителя, как это произошло в Нидерландах.

Но большинство турниров все же были проведены, и определились чемпионы.

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В ответе вам нужно указать полное название, но без кавычек. У тебя 7 минут.

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