Тест: назови всех чемпионов сезона-2019/20

Тест Eurosport
Фото: Eurosport
Вспомни героев, которые победили, несмотря на пандемию.
Сезон-2019/20 получился скомканным из-за коронавируса. В некоторых странах решили не выявлять победителя, как это произошло в Нидерландах.
Но большинство турниров все же были проведены, и определились чемпионы.
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2 ЧАСОВ НАЗАД
В ответе вам нужно указать полное название, но без кавычек. У тебя 7 минут.
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