France Football не будет вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Уникальный случай в истории премии.

France Football объявил о решении не вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Без обладателя останутся и другие призы: награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Основные причины такого решения состоят в том, что, по мнению учредителей премии, из-за пандемии коронавируса 2020-й год нельзя оценивать как предыдущие, поскольку не во всех странах сезон был возобновлен. Таким образом, при выборе победителя будет упущена объективность.

Чемпионат Испании Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Это новый рекорд турнира 15 ЧАСОВ НАЗАД

Кроме того, существует проблема с журналистами, которые должны были определить лауреата премии. Некоторые из них могут быть сконцентрированы на личных проблемах на фоне пандемии, а не на выборе лучшего футболиста.

Это первый год без «Золотого мяча» за все время существования премии – с 1956 года.

В прошлом году награду завоевал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Левандовский, Иммобиле или все-таки Месси? Разбираемся, кто выиграет «Золотую бутсу»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Италии Полиция расследует видео с участием 10-летнего сына Роналду 14/07/2020 В 05:53