Отмена «Золотого мяча» – мудрое и справедливое решение. К тому же есть премия и получше

Нет смысла ныть.

France Football объявил, что в 2020 году «Золотой мяч» разыгрывать не будут. Среди аргументов есть как адекватные (суперсумбурный сезон), так и странноватые. Например, ЗМ отменили в том числе из-за того, что в пандемию не до премий – редкая глупость. Другой довод FF: журналисты, которые выбирают обладателя приза, берегли здоровье, а не смотрели футбол. Несусветная чушь, которую даже не хочется обсуждать.

С другой стороны, отказ от «Золотого мяча» – шикарный инфоповод и мудрое решение. Во-первых, это произошло впервые в истории – настоящая аномалия. Во-вторых, есть минимум три причины считать, что без «Золотого мяча» сейчас будет правда лучше.

Футбол France Football не будет вручать «Золотой мяч» в 2020 году ВЧЕРА В 13:33

«Золотой мяч»-2019 Фото: Getty Images

Год и правда стремный

Футбольный 2020-й разделился на три этапа. Сначала (январь, февраль, половину марта) все рубились нормально – под конец уже без зрителей, но все равно держались до последнего. Затем стартовала вторая стадия: все, кроме Франции, вышли спешно доигрывать на пустых стадионах. Последний этап намечен на август: сразу три стадии плей-офф ЛЧ пройдут в одном городе (Лиссабоне) меньше, чем за две недели.

Логику France Football можно понять: там решили, что в таких странных условиях нереально составить даже адекватный шорт-лист. Например, очевидно, что на шансы триумфатора грандиозно влияет Лига чемпионов: чтобы всерьез претендовать на приз, надо дойти минимум до полуфинала. Но в нынешнем формате (один матч) ЛЧ больше напоминает турнир по карточной «Пьянице», ведь там слишком много случайных факторов.

Еще до отмены ЗМ европейские медиа регулярно проводили опросы – кто же достоин этой награды? Конечно, лидировал Роберт Левандовский, который наколотил адскую кучу голов за «Баварию». Но даже самые радикальные фанаты мюнхенцев признавали, что все решит Лига чемпионов. Зажжет Де Брёйне? Приз уедет к нему. Бензема забьет пару корявых, но судьбоносных голов? Сразу станет фаворитом. Месси сольно дотащит «Барсу» до титула? Будет седьмой ЗМ.

France Football просто не захотел в этом участвовать – там гордятся определением лучшего за год, а не по итогам десяти дней. Поэтому «Золотой мяч» временно упразднили – и правильно сделали.

Есть приз посолиднее

В 2011 году появилась премия лучшему футболисту Европы, которая прежде именовалась «Лучший клубный игрок года». Ее единственный минус – название, которое звучит не так гордо и ярко, как «Золотой мяч».

Зато с объективностью там полнейший порядок: в 2012-м статуэтка досталась Иньесте, в 2013-м – Рибери, а в 2019-м победителем стал Ван Дейк. Кто в те же годы брал ЗМ? Строго Месси и Роналду – это провоцировало тучу хейта в адрес участников голосования и явно не шарил в футболе. Так что надо признать: «Золотой мяч» – попсовая награда, а вот премия лучшему футболисту года в Европе – для настоящих ценителей. Прекрасно, что из-за самоотвода France Football недооцененный приз от УЕФА наконец выйдет на первый план.

Чеферин и Ван Дейк Фото: Getty Images

Каждый может сам выбрать победителей

Давайте представим: 2035 год, отец укладывает сына спать и рассказывает классные истории о футболе. Тут ребенок спрашивает: «Пап, я тыкал всякие странички в Википедии, а почему 15 лет назад никому не дали «Золотой мяч»? Там в таблице пустая графа!»

Отец сначала расскажет про пандемию и сбивчиво объяснит логику France Football, а потом вспомнит, кто творил магию в 2020-м. Список действительно длинный – от неудержимого страйкера Левандовского до харизматичного пенальтиста Рамоса, фантастического ассистента Де Брёйне и космического Лео Месси с его 20+20.

Годичная кома «Золотого мяча» – шикарная возможность насладиться игрой, а не мониторить голы, ассисты и коэффициенты на обладателя «ЗМ». Каждый зритель может составить для себя пул самых крутых футболистов года и не париться, кто же там лучший по версии France Football.

Лучших много – и это просто замечательно. А «Золотой мяч» все равно вернется в следующем году – по нему (и спорам вокруг него) как раз успеют соскучиться.

Опрос Как относитесь к отмене «Золотого мяча»? Все верно – сезон скомканный Жаль, Левандовского и Де Брёйне Главное, чтобы не Лео и Криш

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Футбол Тест: вспомни всех обладателей «Золотого мяча» 25/05/2020 В 10:49