Вратарь, в которого ударила молния, рассказал о самочувствии

Ивану Заборовскому уже разрешены щадящие тренировки.

Вратарь клуба ПФЛ «Знамя Труда» Иван Заборовский, пострадавший от удара молнией во время тренировки, рассказал о своем состоянии после инцидента.

«Сам я этот день не помню, к сожалению. Точнее, к счастью, потому что всю эту боль я не почувствовал. Помню только, что я вышел из дома и уже очнулся в больнице, где мне все рассказали, что произошло. После выхода из комы первыми я увидел врачей. Они мне рассказали, что случилось. Потом уже увидел родителей, они мне тоже все подробно рассказали, показали видео.

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У меня сгорела вся футболка, шорты, бутсы были раздроблены, просто пополам разошлись. Все вещи выкинули, а бутсы дома хранятся. Я человек верующий, церковь раньше посещал. Вскоре я должен поговорить с батюшкой. Он молился за меня, когда я был в больнице.

Удивился, что футбольное сообщество так отреагировало, я не ожидал. Переписывался с Шуниным. Он приглашал на тренировку «Динамо» и позаниматься лично. Сейчас редко делаю упражнения. Бегал у себя в поселке. Одно ухо пока не слышит, контужено, проблемы с барабанными перепонками. Легкие чуть-чуть поражены. Врачи разрешают тренироваться. Сказали взять паузу и потихоньку восстанавливаться. Пока никаких нагрузок не давал. Думаю, две недели тренировок хватит для восстановления», – рассказал 16-летний голкипер в видеоинтервью Артему Локалову.

Инцидент произошел 4 июля, несколько дней футболист находился в коме.

«Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» ПФЛ.

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