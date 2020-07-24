Бронзу СССР на Олимпиаде-80 сочли провалом. Сборную обвинили в недостатке звезд и отсутствии воли

Вратарь Владимир Пильгуй и журналист Александр Владыкин вспомнили катастрофу на домашней Олимпиаде.

Существует бородатая то ли байка, то ли анекдот: когда генсеку Брежневу докладывали об успехах СССР на домашней Олимпиаде-80 – первое общекомандное место, 195 медалей, 80 золотых – Леонид Ильич отреагировал словами: «А ведь футбол-то просрали». Неизвестно, была ли эта реплика сказана на самом деле, но от футбольной сборной ждали в Москве только победы – бронза действительно воспринималась однозначным провалом.

Из-за бойкота в Москву не приехали семь сборных, прошедших отбор – Аргентина, Норвегия, Иран, Малайзия, Египет, Гана и США. Квалификацию провалили бразильцы (от Южной Америки прошла Колумбия – вылетела на групповом этапе), а также две сильные восточноевропейские сборные – Польша и Венгрия (уступили Чехословакии). Бойкотировавших Москву заменили на Венесуэлу, Финляндию, Сирию, Ирак, Замбию, Нигерию и Кубу.

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«Со спортивной точки зрения нельзя сравнивать Олимпиаду и ЧЕ/ЧМ. Представьте, если бы на мир или Европу не приехали англичане, итальянцы, французы, западные немцы. А здесь другая история – эти страны и не могли привезти лучшие составы. Только соцлагерь и мог приехать – потому в олимпийском формате собрали практически всех сильнейших», – вспомнил в разговоре с Eurosport Александр Владыкин, который освещал Олимпиаду-80 от «Советского спорта».

Единственной командой из Западной Европы оказалась Испания, которая не вышла из группы с ГДР, Алжиром и Сирией.

– Они не привезли сильнейший состав – профессионалам тогда запрещали участвовать в Олимпиаде, – рассказал Eurosport участник Олимпиады-80 в составе сборной СССР Владимир Пильгуй. – Поэтому привозили любительские команды без игроков на контрактах. Там были и талантливые ребята тоже, но сейчас не вспомню имен. Главным нашим соперником считалась сборная ГДР, еще Югославия».

– А Чехословакия, которая в итоге выиграла?

– Она не то чтобы не рассматривалась совсем, но котировалась меньше. У них не такая уж и сильная сборная была, немцы и югославы считались опаснее.

Важно отметить, что немцы – действующие олимпийские чемпионы – не взяли ни одного игрока из победной команды Монреаля-76. Поэтому состав сборной СССР выглядел на голову сильнее остальных:

Вратари: Ринат Дасаев, Владимир Пильгуй.

Защитники: Сергей Балтача, Сергей Никулин, Олег Романцев, Тенгиз Сулаквелидзе, Вагиз Хидиятуллин, Александр Чивадзе.

Полузащитники: Владимир Бессонов, Юрий Гаврилов, Хорен Оганесян, Александр Прокопенко, Сергей Шавло.

Нападающие: Сергей Андреев, Валерий Газзаев, Реваз Челебадзе, Федор Черенков.

Состав мог стать еще мощнее, если бы не правило ФИФА: участие в Олимпиаде запрещалось игрокам, которые выходили на поле в матчах чемпионата мира или отбора к нему. Так, сборная СССР лишилась Олега Блохина, Леонида Буряка и Давида Кипиани.

Тренировать сборную на домашней Олимпиаде доверили Константину Бескову, который сменил Никиту Симоняна по ходу неудачной квалификации на Евро-1980, куда сборная в итоге все равно не попала. «Я бы не сказал, что проваленный отбор повлиял на подготовку – все-таки Олимпиада тогда казалась главнее чемпионата Европы. Ставка делалась именно на Игры – здесь мы обязаны были взять золото, нас настраивали на это. Настроение в команде было нормальное, никто о прошлых неудачах не вспоминал», – рассказывает Пильгуй.

Подготовку к Олимпиаде начали еще зимой 1980-го – сыграли по два матча с дублем «Спартака» (две победы) и основной командой (два поражения). Затем состоялось турне по Италии, Болгарии и Швеции, где советские футболисты обыграли «Рому», болгарскую и шведскую сборные – последнюю со счетом 5:1 в Мальмё.

В конце мая сборная под руководством Бескова всухую победила французов во главе с Мишелем Платини, а меньше чем через месяц слетала в Бразилию на матч в честь 30-летия открытия «Мараканы» и прихлопнула хозяев (2:1). Казалось, все идет по плану.

Пильгуй: «Непосредственно готовиться к Олимпиаде начали в Новогорске где-то за месяц до старта – в середине/конце июня. Готовились как обычно, разве что, подготовка оказалась длительная, поэтому могла накопиться какая-то психологическая усталость. Но нам скучать не давали».

У игроков была насыщенная внефутбольная программа. Большинство мероприятий отражено в справке о политико-воспитательной работе со сборной СССР в период подготовки к Олимпиаде, которая до сих пор хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории: «В команде побывали прославленные ветераны-чемпионы Мельбурнской олимпиады 1956 года, состоялись встречи с комсомольцами 20-х годов, ветеранами Великой Отечественной войны, народным артистом СССР Леоновым, футболисты прослушали лекцию о международном положении «Афганистан сегодня», побывали в театрах Сатиры и на Таганке.

В период сборов демонстрировались новые художественные фильмы (10 шт.), выпускались боевые листки (5 шт.), молнии, фотомонтажи. 25 июля было организовано прослушивание специального выпуска радиопередачи «С добрым утром». Интересно прошло празднование дней рождения Т. Сулаквелидзе и Ф. Черенкова, прослушивание записей родных и близких игроков сборной».

Пильгуй: «Запомнилось, что пригласили семейную пару для улучшения взаимопонимания в команде на уровне подсознания. Они проводили беседы со всеми игроками по отдельности. Задавали вопросы, делали там что-то – было интересно. Помню, Ринат Дасаев выходит от них и говорит: «Ты знаешь, они мне определили гастрит. А я никогда не обращал внимания, ну побаливало немного». То есть вот даже такие вещи.

Это были парапсихологи или что-то такое. Хотя не уверен, что это помогло – как мы играли, так и продолжили, тем более что основной состав к тому моменту был уже определен».

Задачу определили предельно конкретно. «Выиграть золото – никакой другой результат не устраивал. Но в те времена такое было на любом соревновании. В 72-м, когда проиграли в финале ЧЕ немцам, – тоже результат посчитали плохим», – говорит Пильгуй.

***

Олимпийский футбольный турнир проходил в четырех городах: в Москве («Лужники» и «Динамо») и Ленинграде, Киев и Минск приняли по одному матчу (ГДР – Испания и Сирия – Алжир). Турнир вызвал ажиотаж (матч в Киеве посетили почти 100 тысяч человек), хотя по некоторым воспоминаниям на отдельные игры сгоняли бюджетников.

Владыкин: «Сгоняли ли людей на матчи? Смотрите, играет какая-нибудь Замбия с Индией или просто утренняя игра какая-то – конечно, полный стадион не соберется, и, в том числе, так тоже людей привлекали. Но и система распределения билетов в принципе была другая. Действительно на предприятиях билеты предлагали, но насильно вряд ли заставлял идти на футбол. Когда профсоюз давал человеку пойти на игру вместо работы – почему нет? Такая форма заполняемости могла быть. Ничего плохого я тут не вижу: люди, может быть, иным способом и не попали бы вообще на Олимпиаду. На матчах СССР и решающих играх – совсем другая история. Настоящий ажиотаж!»

Групповой этап для сборной СССР напоминал тренировку: 4:0 с Венесуэлой, 3:1 с Замбией, 8:0 с Кубой. Правда, почувствовать саму атмосферу Олимпиады у футболистов не получалось.

Пильгуй: «Мы не были ни на открытии Олимпиады, ни на каких-то других соревнованиях. Все остальные команды расположились в Олимпийской деревне, а мы жили обособленно на базе в Новогорске. Приезжали оттуда на игру и сразу обратно.

Наверное, жалко, что не жили со всеми. В 72-м в Мюнхене поселились в Олимпийской деревне, и там общение действительно было очень дружелюбное. Если не считать инцидента с терактом. До этого была прекрасная обстановка, все друг с другом общались – даже без знания языков. А здесь в собственном соку варились – можно сказать, что Олимпиада прошла мимо нас».

Немного помучившись с Кувейтом – Черенков и Гаврилов отличились за СССР, но гол Султана за полчаса до конца сохранил интригу до финального свистка – советские футболисты вышли в полуфинале на ГДР. Сдерживать парней в красных футболках, которые за четыре матча накидали соперникам 17 мячей, немцы решили за счет вязкой игры. «Мы учитывали силу соперника и старались выбить их из наступательного ритма и обезопасить свои ворота. Мы ждали штурма и старались ограничить свободу действий сборной СССР на флангах. Так как в центре обороны у нас большая насыщенность игроков, мы старались, чтобы соперник атаковал именно в этой зоне», – объяснял стратегию на матч тренер сборной ГДР Рудольф Краузе.

Если смотреть на статистику, СССР играл ничем не хуже, а скорее лучше ГДР: по угловым (13-6), ударам по воротам (20-7), ударам в створ (6-2). Но все решил ранний гол Вольф-Рюдигера Нетца, который воспользовался несогласованностью Шавло, Сулаквелидзе, Чивадзе и Дасаева при угловом.

Владыкин: «С Кувейтом особо наши и не старались играть – так, мячик покатали, выиграли, вроде бы и с трудом, но все понятно было. Только если бы на дурака что-то залетело.

Но после этого четвертьфинала, помню, мы в редакции сидели, разговаривали: вроде обыграли одной ногой, но все равно тревожно. Как потом оказалось – не зря.

Может быть, с немцами и перегорели. Давление ближе к финалу было уже колоссальное – все понимали, что ну уж футбол-то надо выиграть обязательно. С немцами получилась катастрофическая игра: я не помню, сколько там штанг и перекладин было у наших. Помню, говорил с Хидей (Вагиз Хидиятуллин – Eurosport.ru), который не реализовал 100-процентный момент, и спрашиваю: «Как же ты не забил тогда?» А он: «Да я просто ума не приложу».

Просто катастрофа была, все за голову хватались. Это был шок. Мы, конечно, были сильнее немцев».

Пильгуй: «День игры с ГДР… Да ничего необычного. Завтрак, обед, установка на игру – поехали. Руководство тоже не приезжало, насколько помню, так что никакой особой накачки не было.

Тяжело сказать, что пошло не так в матче. Бывает, когда просто не везет. Игра-то равная была. Просто так сложилось: они забили, а мы нет.

– Что творилось в раздевалке после матча?

– Трагедия. Тишина. Все убитые. Мы понимали, что это провал. Потом на бронзовый матч с югославами очень тяжело было настраиваться – полная опустошенность.

«Сейчас, на Кубке Конфедерации, третье место считалось бы большим успехом, а в 80-м никто бронзе не обрадовался. В полуфинале мы владели преимуществом, но… Сами виноваты. Хотя нам не дали два 100-процентных пенальти. В одном эпизоде немец схватил меня за горло, чуть кадык не вырвал… То, что я стал лучшим бомбардиром турнира, абсолютно не греет душу. Поверьте, это не бравада. Лучше бы ни одного мяча не забил, но мы взяли золото. Так что ярких воспоминаний о той Олимпиаде не осталось, одно только разочарование», – вспоминал Сергей Андреев в интервью «СЭ».

СССР обыграл в бронзовом матче Югославию со счетом 2:0, но вторая подряд бронза, тем более на домашних Играх, не устроила никого. Поиск причин провала начался сразу же.

Из справки о политико-воспитательной работе со сборной СССР: «На наш взгляд, одной из причин явился неверный подбор футболистов. Так, в состав команды был включен игрок минского «Динамо» А. Прокопенко, который неоднократно допускал нарушения спортивной дисциплины как поле, так и в быту. Соревнования олимпийского турнира показали, что включенные в последний момент в состав В. Газзаев, С. Никулин, С. Балтача, Р. Челебадзе так и не нашли своей игры, не влияли на исход решающих матчей. <...>

Подбор спортсменов, склонных к коллективной игре, как показал матч с командой ГДР, выявил острый дефицит звездных игроков, т.е. спортсменов, способных в решающие моменты взять игру на себя и за счет высокого индивидуального мастерства добиться результата. Высокий атлетизм, наравне с ювелирной техникой и разнообразной тактикой – вот те слагаемые успеха лучших команд мира, таких как ФРГ, Бельгия, Голландия, Аргентина, Испания, Италия и т.д.

Как показали игры с ГДР и Югославией, у наших футболистов больше всего не хватало атлетизма, откуда и шли все остальные производные проигрыша в отдельных компонентах игры. Олимпийский футбол, его отдельные матчи, требовали от спортсменов особой концентрации волевых усилий именно на отдельных играх, в которых нельзя расщеплять внимание на боль от удара по ноге, а в иных случаях сознательно принимать удар на себя, не отвлекаться и не апеллировать к судье за захват руками твоей майки, трусов и т.д. Не все наши спортсмены выполнили эти нелегкие требования».

Пильгуй: «Не знаю, кто составлял ту справку – наверное, люди не очень близкие к футболу. Посмотрите на состав. Это разве не звезды? Это были лучшие игроки на то время. Просто бывает так в отдельно взятом матче – не идет, и хоть ты тресни.

По поводу Прокопенко и нарушения режима – я такого не помню. Саша вообще тихий и скромный парень».

Владыкин: «Конечно, это был провал. Вы сами помните, кто тогда правил, кто сидел в ЦК. Хоккей, футбол – это все. Это как проиграть на Олимпиаде по хоккею в Москве – катастрофа.

На следующий день после матча состоялась планерка. «Советский спорт» тогда сидел на «Солянке» в 500 метрах от ЦК. Постоянно были перезвоны. Все понимали, что главного редактора могут вызвать, чтобы обсудить как это все подать. Поскольку СССР выиграл много золотых медалей, постарались просто об этом забыть. Но, конечно, это оказался сильный удар по престижу страны. Да, выиграли бронзу, но кому она нужна, когда должны были стать чемпионами».

Никаких далекоидущих оргвыводов, правда, не последовало. Футболистов, игравших на Олимпиаде-80, по-прежнему вызывали в национальную команду. Бесков доработал до ЧМ-1982, где почти вывел сборную в полуфинал. В 1984-м СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе, чтобы через четыре года вернуться на Игры, обыграть в финале бразильцев и взять золото Сеула – последний большой трофей советского/российского футбола.

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