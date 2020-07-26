Бесчемпионские серии топ-клубов: 30 лет «Ливерпуля» и 16 «Спартака» – не предел

Кое-кто сидел без титула 50 лет.

Фанаты «Ливерпуля» ждали желанного чемпионства в АПЛ 30 лет, спартаковцы не могли покорить чемпионат России на протяжении 16 лет – в 90-х представить подобное было невозможно.

Но 30 и 16 лет – так ли это много? И только ли «Ливерпуль» и «Спартак» переживали столь долгие бесчемпионские серии? Собрали гайд по другим топам Европы.

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