Футбол

Тест: кто забил больше пенальти, Криш или Лео, Кержаков или Дзюба?

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Тест: кто забил больше пенальти, Криш или Лео, Кержаков или Дзюба?

Фото: Eurosport

Автор:Валерия Кукалева
через 39 минут

Актуальный опросник в пылу борьбы за «Золотую бутсу».

В последние недели не затихают споры о подсчете статистики лучших бомбардиров: нужно ли учитывать голы с пенальти? Например, в РПЛ нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил все 15 мячей с игры, а у Артема Дзюбы – 17 всего и семь из них с 11-метровой отсечки. Похожая ситуация – в гонке за европейскую «Золотую бутсу»: Чиро Иммобиле обошел Роберта Левандовского, но у него 14 мячей с пенальти против пяти у поляка.

Давайте вспомним, а сколько вообще футбольные топы забивали, подходя к точке? Кому везло больше, Роналду или Месси? А Дзюба уже обошел по этому показателю лучшего бомбардира Кержакова?

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