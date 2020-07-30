Какой-то несчастливый пост.

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в рамках расследования встречи главы ФИФА Джанни Инфантино и федерального прокурора страны Майкла Лаубера.

Президенту ФИФА предъявлены обвинения из-за связей с Лаубером. На прошлой неделе Майкл подал в отставку после того, как суд установил – функционер пытался скрыть факт встречи с Инфантино в то время, как его подчиненные расследовали дело о коррупции в ФИФА. Лаубер пытался ввести в заблуждение вышестоящих руководителей в швейцарской судебной системе, сообщает Sky News.

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О чем говорили мужчины, и в чем конкретно обвиняют Инфантино – не сообщается.

Из-за подобной истории пост главы ФИФА в 2016 году покинул Йозеф Блаттер – дело было связано с коррупцией.

Пришедший Блаттеру на смену Инфантино тогда заявил: «Мы восстановим имидж и уважение ФИФА, и все в мире будут аплодировать нам».

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