Есть даже цифры по РПЛ и ФНЛ.

Статистический анализ игроков – явление не новое. А вот тренеров аналитики исследуют не часто. CIES Football Observatory исправили недоразумение и разобрались, где работает больше иностранных тренеров, в каком чемпионате менеджеры самые старые, сколько коучам дают времени на результат и в других важных вопросах.

Выборка CIES включает тренеров 1646 команд из 110 лиг в 79 странах мира, поэтому в ее показательности сомневаться не приходится.

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Где работают самые молодые тренеры?

Средний возраст тренера – 48,8 лет, но это значение сильно варьируется в зависимости от лиги. Самый молодой по среднему возрасту тренер работает в чемпионатах Эстонии (40,97 года), Азербайджана (42,2) или Фарер (42,33). Самые старые специалисты трудятся во второй турецкой лиге (54,92 года), китайском высшем дивизионе (54,67) и французской Лиге 2 (53,61).

Если говорить о чемпионатах топ-5, то самые молодые коучи работают в Испании, а вот АПЛ собрала мужчин постарше и опытнее. В РПЛ же средний возраст тренера – 46,29 года, это 20-й результат в мире по молодости. Для работы в ФНЛ тоже требуется солидный бэкграунд. Средний возраст тренера во втором российском дивизионе составляет 50,57.

Страна Средний возраст Испания 49,65 года Германия 49,82 года Италия 50,67 года Франция 51,12 года Англия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 51,17 года (20-е место в мире по старости) РПЛ 46,29 года Украина 48,75 года

Средний возраст тренеров в чемпионатах топ-5 + Россия и Украина

В целом, исследования показывают четкую зависимость между возрастом игроков и тренеров в лиге – чем старше составы, тем более опытного специалиста нанимают на работу. Показателен пример «Кристал Пэлас» – у них самый старый состав в АПЛ (средний возраст – 29,8 года) и четвертый по опыту тренер в мире – Рой Ходжсон (ему почти 73).

В какой лиге тренеров быстрее увольняют?

Считается, что самым импульсивным президентом за последние годы был Маурицио Дзампарини. Он властвовал в «Палермо» 15 лет и за это время сменил 39 специалистов, причем иногда возвращал на пост недавно уволенных. На самом деле у него есть конкуренты. По статистике меньше всего тренеры работают в бразильской серии Б (122 дня) и чемпионате Латвии (у Олега Кононова в «Риге» есть 134 дня – там очень горячий владелец). Также в топе находится и самая старая по среднему возрасту тренеров турецкая вторая лига. Там пенсионерам выдают всего 124 дня. Не щадят тренеров и в ФНЛ – доказать пригодность нужно не более чем за 214 дней.

В топ-лигах с продолжительностью работы все намного лучше. В Бундеслиге и РПЛ у тренеров есть почти год (336 дней), в Серии А карт-бланш на 15 дней больше. Коучи из Лиги 1 спокойно живут около 375 дней, а главные долгожители скрываются в Испании (506) и Англии (537). Уникальность Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы подтверждает статистика. Немец правит «Ливерпулем» уже 1742 дня, а испанец рулит «Сити» лишь немногим меньше (1475). Эти двое уже отработали в три раза дольше среднего по чемпионату.

Но есть в мире люди, которые отправили статистику в глубочайший нокаут. Среднее время тренера на посту в целом по миру – 301 день, тогда как лидер рейтинга долгожителей Брюно Луци работает с французским «Шамбли» уже 6910 дней. Это чуть больше 18 лет, что всего равно не дотягивает до правления сэра Алекса Фергюсона в «МЮ» – шотландец рулил «красными дьяволами» 9733 дня (26 лет и 7 месяцев). Из топов к рекорду Ферги медленно движется Диего Симеоне – он руководит «Атлетико» 3083 дня.

Сэр Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

В какой лиге больше иностранцев?

Этот блок содержит в себе кучу удивительных открытий. Первое: в ФНЛ работает больше иностранцев, чем в Примере и УПЛ. В чемпионате Испании трудятся всего три иностранных тренера – француз Зинедин Зидан в «Реале», аргентинец Симеоне в «Атлетико», а мексиканец Хавьер Агирре в вылетевшем «Леганесе».

В Англии худшие показатели по проценту тренеров с местным паспортом. В АПЛ работает всего 45% англичан, из них в топ-6 – только Фрэнк Лэмпард.

Тренеры из какой страны популярны за рубежом?

Аргентина, Испания, Сербия – в 109 лигах насчитывается 68 латиноамериканцев, 41 пиренеец и 34 балканца. Также клубы любят приглашать немцев (привет, Юрген Клопп) и итальянцев – по 27 человек за пределами Германии и Италии.

Русские тренеры тоже не ограничиваются местными чемпионатами. В иностранных клубах работают 19 человек, из которых в исследование попали трое. Вероятно, это Олег Кононов из «Риги», Александр Григорян из «Урарту» и Александр Крестинин из «Дордоя» и сборной Киргизии (он тренирует их одновременно).

Как выглядит портрет тренера топ-клуба?

Если вооружиться исключительно статистикой и рассчитать средний возраст тренеров в топ-15 клубов мира, то он будет почти на 1,5 года превышать среднемировую цифру в 48,8 лет. Что касается национальности, то тренером большого клуба должен быть европеец. В идеале – итальянец или немец. Представителей этих стран среди лучших специалистов большинство (по три человека).

Срок службы тренера топ-клуба выше среднемирового (301 день) почти втрое. За последние 10 лет на работу в большой команде коучу выписывают 800 дней.

А еще, если кому-то хочется тренировать один из двух богатейших клубов мира, то лучше быть лысым. Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан подтверждают. Остальные тренеры из десятки богатейших клубов волос еще не лишились.

Кого из свободных тренеров хантить клубам?

Если какой-то клуб вдруг задумается, чтобы взять тренера по среднестатистическим рамкам, то на рынке свободных агентов такие кандидаты есть. Идеальные вводные у Макса Аллегри (52 года, итальянец) и Лорана Блана (54 года, француз). Также готовы к вызовам 48-летний Маурисио Почеттино, 45-летний Леонарду Жардим, 56-летний Дунга – они в средние рамки не проходят либо по национальности, либо по возрасту, но едва ли топ-клубами правят расисты и эйджисты.

Тренер Возраст Предыдущий клуб Эрнесто Вальверде 56 лет «Барселона» Маурисио Почеттино 48 лет «Тоттенхэм» Макс Аллегри 52 года «Ювентус» Лучано Спаллетти 61 год «Рома» Лоран Блан 54 года «ПСЖ» Леонарду Жардим 45 лет «Монако» Дунга 56 лет Сборная Бразилии

Список свободных тренеров (данные: Transfermarkt)

Как тренеры работают с деньгами?

Современный тренер должен уметь распоряжаться финансовыми ресурсами клуба. Кто-то грамотно вкладывает, кто-то спускает бюджет без трофеев, а немецкие коучи и вовсе мало участвуют в трансферах. В Германии сильна культура менеджеров, подбирающих игроков под требования с наименьшими затратами, поэтому логично, что в списке тренеров-транжир нет немецких специалистов.

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Самые расточительные тренеры мира потратили за карьеру больше миллиарда евро. Таких коучей всего четыре: Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Макс Аллегри и Мануэль Пеллегрини. Всего миллиона до списка миллиардеров не хватило Карло Анчелотти.

В топе по заработку почти те же люди. Макс Аллегри заработал для своих клубов 666,93 млн евро, Моур – 557,78 млн, но они занимают лишь вторую и третью позиции. Лидер же рейтинга продавал Килиана Мбаппе в «ПСЖ», Бернарду Силву в «МС» и Хамеса в «Реал». Это Леонарду Жардим, который заработал для работодателей 885,71 млн.

Меньше всего денег на трофей тратит Зинедин Зидан – в среднем по 37,5 млн евро на каждую из 11 чашек. Дальше идет Пеп Гвардиола с 47,3 млн (26 трофеев) и Луис Энрике с 48,7 (9). Обожаемый Ливерпулем и не только Юрген Клопп конвертирует в один трофей примерно 69,5 млн евро.

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Чемпионат Англии Тест: назови тренеров всех клубов АПЛ 24/04/2020 В 17:01