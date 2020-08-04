Зинедин Зидан, «Реал»
Фото: Getty Images
Есть даже цифры по РПЛ и ФНЛ.
Статистический анализ игроков – явление не новое. А вот тренеров аналитики исследуют не часто. CIES Football Observatory исправили недоразумение и разобрались, где работает больше иностранных тренеров, в каком чемпионате менеджеры самые старые, сколько коучам дают времени на результат и в других важных вопросах.
Выборка CIES включает тренеров 1646 команд из 110 лиг в 79 странах мира, поэтому в ее показательности сомневаться не приходится.
Зидан стал лучшим тренером в истории ЛЧ по версии Squawka, Клоппа нет в топ-10
Где работают самые молодые тренеры?
Средний возраст тренера – 48,8 лет, но это значение сильно варьируется в зависимости от лиги. Самый молодой по среднему возрасту тренер работает в чемпионатах Эстонии (40,97 года), Азербайджана (42,2) или Фарер (42,33). Самые старые специалисты трудятся во второй турецкой лиге (54,92 года), китайском высшем дивизионе (54,67) и французской Лиге 2 (53,61).
Если говорить о чемпионатах топ-5, то самые молодые коучи работают в Испании, а вот АПЛ собрала мужчин постарше и опытнее. В РПЛ же средний возраст тренера – 46,29 года, это 20-й результат в мире по молодости. Для работы в ФНЛ тоже требуется солидный бэкграунд. Средний возраст тренера во втором российском дивизионе составляет 50,57.
|Страна
|Средний возраст
|Испания
|49,65 года
|Германия
|49,82 года
|Италия
|50,67 года
|Франция
|51,12 года
|Англия 🏴
|51,17 года (20-е место в мире по старости)
|РПЛ
|46,29 года
|Украина
|48,75 года
Средний возраст тренеров в чемпионатах топ-5 + Россия и Украина
В целом, исследования показывают четкую зависимость между возрастом игроков и тренеров в лиге – чем старше составы, тем более опытного специалиста нанимают на работу. Показателен пример «Кристал Пэлас» – у них самый старый состав в АПЛ (средний возраст – 29,8 года) и четвертый по опыту тренер в мире – Рой Ходжсон (ему почти 73).
В какой лиге тренеров быстрее увольняют?
Считается, что самым импульсивным президентом за последние годы был Маурицио Дзампарини. Он властвовал в «Палермо» 15 лет и за это время сменил 39 специалистов, причем иногда возвращал на пост недавно уволенных. На самом деле у него есть конкуренты. По статистике меньше всего тренеры работают в бразильской серии Б (122 дня) и чемпионате Латвии (у Олега Кононова в «Риге» есть 134 дня – там очень горячий владелец). Также в топе находится и самая старая по среднему возрасту тренеров турецкая вторая лига. Там пенсионерам выдают всего 124 дня. Не щадят тренеров и в ФНЛ – доказать пригодность нужно не более чем за 214 дней.
В топ-лигах с продолжительностью работы все намного лучше. В Бундеслиге и РПЛ у тренеров есть почти год (336 дней), в Серии А карт-бланш на 15 дней больше. Коучи из Лиги 1 спокойно живут около 375 дней, а главные долгожители скрываются в Испании (506) и Англии (537). Уникальность Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы подтверждает статистика. Немец правит «Ливерпулем» уже 1742 дня, а испанец рулит «Сити» лишь немногим меньше (1475). Эти двое уже отработали в три раза дольше среднего по чемпионату.
Но есть в мире люди, которые отправили статистику в глубочайший нокаут. Среднее время тренера на посту в целом по миру – 301 день, тогда как лидер рейтинга долгожителей Брюно Луци работает с французским «Шамбли» уже 6910 дней. Это чуть больше 18 лет, что всего равно не дотягивает до правления сэра Алекса Фергюсона в «МЮ» – шотландец рулил «красными дьяволами» 9733 дня (26 лет и 7 месяцев). Из топов к рекорду Ферги медленно движется Диего Симеоне – он руководит «Атлетико» 3083 дня.
Сэр Алекс Фергюсон
Фото: Getty Images
В какой лиге больше иностранцев?
Этот блок содержит в себе кучу удивительных открытий. Первое: в ФНЛ работает больше иностранцев, чем в Примере и УПЛ. В чемпионате Испании трудятся всего три иностранных тренера – француз Зинедин Зидан в «Реале», аргентинец Симеоне в «Атлетико», а мексиканец Хавьер Агирре в вылетевшем «Леганесе».
В Англии худшие показатели по проценту тренеров с местным паспортом. В АПЛ работает всего 45% англичан, из них в топ-6 – только Фрэнк Лэмпард.
Тренеры из какой страны популярны за рубежом?
Аргентина, Испания, Сербия – в 109 лигах насчитывается 68 латиноамериканцев, 41 пиренеец и 34 балканца. Также клубы любят приглашать немцев (привет, Юрген Клопп) и итальянцев – по 27 человек за пределами Германии и Италии.
Русские тренеры тоже не ограничиваются местными чемпионатами. В иностранных клубах работают 19 человек, из которых в исследование попали трое. Вероятно, это Олег Кононов из «Риги», Александр Григорян из «Урарту» и Александр Крестинин из «Дордоя» и сборной Киргизии (он тренирует их одновременно).
Как выглядит портрет тренера топ-клуба?
Если вооружиться исключительно статистикой и рассчитать средний возраст тренеров в топ-15 клубов мира, то он будет почти на 1,5 года превышать среднемировую цифру в 48,8 лет. Что касается национальности, то тренером большого клуба должен быть европеец. В идеале – итальянец или немец. Представителей этих стран среди лучших специалистов большинство (по три человека).
Срок службы тренера топ-клуба выше среднемирового (301 день) почти втрое. За последние 10 лет на работу в большой команде коучу выписывают 800 дней.
А еще, если кому-то хочется тренировать один из двух богатейших клубов мира, то лучше быть лысым. Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан подтверждают. Остальные тренеры из десятки богатейших клубов волос еще не лишились.
Кого из свободных тренеров хантить клубам?
Если какой-то клуб вдруг задумается, чтобы взять тренера по среднестатистическим рамкам, то на рынке свободных агентов такие кандидаты есть. Идеальные вводные у Макса Аллегри (52 года, итальянец) и Лорана Блана (54 года, француз). Также готовы к вызовам 48-летний Маурисио Почеттино, 45-летний Леонарду Жардим, 56-летний Дунга – они в средние рамки не проходят либо по национальности, либо по возрасту, но едва ли топ-клубами правят расисты и эйджисты.
|Тренер
|Возраст
|Предыдущий клуб
|Эрнесто Вальверде
|56 лет
|«Барселона»
|Маурисио Почеттино
|48 лет
|«Тоттенхэм»
|Макс Аллегри
|52 года
|«Ювентус»
|Лучано Спаллетти
|61 год
|«Рома»
|Лоран Блан
|54 года
|«ПСЖ»
|Леонарду Жардим
|45 лет
|«Монако»
|Дунга
|56 лет
|Сборная Бразилии
Список свободных тренеров (данные: Transfermarkt)
Как тренеры работают с деньгами?
Современный тренер должен уметь распоряжаться финансовыми ресурсами клуба. Кто-то грамотно вкладывает, кто-то спускает бюджет без трофеев, а немецкие коучи и вовсе мало участвуют в трансферах. В Германии сильна культура менеджеров, подбирающих игроков под требования с наименьшими затратами, поэтому логично, что в списке тренеров-транжир нет немецких специалистов.
Гвардиола или Зидан? Угадай, кому нужно меньше кэша на титул
Самые расточительные тренеры мира потратили за карьеру больше миллиарда евро. Таких коучей всего четыре: Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Макс Аллегри и Мануэль Пеллегрини. Всего миллиона до списка миллиардеров не хватило Карло Анчелотти.
В топе по заработку почти те же люди. Макс Аллегри заработал для своих клубов 666,93 млн евро, Моур – 557,78 млн, но они занимают лишь вторую и третью позиции. Лидер же рейтинга продавал Килиана Мбаппе в «ПСЖ», Бернарду Силву в «МС» и Хамеса в «Реал». Это Леонарду Жардим, который заработал для работодателей 885,71 млн.
Меньше всего денег на трофей тратит Зинедин Зидан – в среднем по 37,5 млн евро на каждую из 11 чашек. Дальше идет Пеп Гвардиола с 47,3 млн (26 трофеев) и Луис Энрике с 48,7 (9). Обожаемый Ливерпулем и не только Юрген Клопп конвертирует в один трофей примерно 69,5 млн евро.
Телеграм-канал Дмитрия Панферова о футболе – финты, голы, мнения и всякое такое
Другие тексты Дмитрия Панферова:
Финансовый фэйр-плей не работает. Как «Барселона» и шейхи обходят правила игры
«Реал» хотел купить Яшина и еще четверых русских после победы на Евро. Почему они отказались
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме