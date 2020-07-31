«Арсенал» возьмет Коутиньо за 10 млн, ЦСКА хочет вернуть Бекао. Трансферы и слухи пятницы

А еще сегодня были супертрансфер в Неаполе и суперпродление в Лейпциге.

Англия

Сделка дня: Филиппе Коутиньо («Барселона» – «Арсенал»)

Чемпионат России ЦСКА вывалил 8,5 млн евро за аргентинского игрока. С 2013-го они потратили больше только на Влашича ВЧЕРА В 18:42

«Барселона» отпустит бразильца в Лондон, если «канониры» отдадут в обмен опального француза Маттео Гендузи + 9 млн фунтов (10 млн евро), сообщает The Independent. Кажется, это идеальный вариант для Микеля Артеты: с одной стороны, он избавится от полузащитника, у которого есть проблемы с дисциплиной, а с другой – приобретет игрока, способного на качественное продвижение мяча в передней линии. Именно такой футболист и нужен испанскому коучу – об этом заявил он сам в одном из недавних интервью.

Маттео Гендузи Фото: Getty Images

А еще:

«Бирмингем», выступающий в Чемпионшипе, назначил главным тренером испанца Айтора Каранку. У него есть опыт работы в АПЛ, где он тренировал «Мидлсбро»;

На Виллиана из «Челси» претендуют три клуба – «Челси», «Барселона» и «Интер Майами». Все они сделали бразильцу конкретные предложения.

Испания

Сделка дня: Хорхе Де Фрутос («Реал» – «Леванте»)

«Реал» и «Леванте» согласовали трансфер Хорхе Де Фрутоса – 23-летний нападающий подписал с «лягушками» контракт до 30 июня 2025 года. Де Фрутос привык действовать на позиции правого вингера, но может сыграть на противоположном фланге или даже на позиции центрфорварда. Хорхе провел 35 матчей в чемпионате Испании за вторую команду «Реала» (7 голов), а также выступал в арендах в «Вальядолиде» (3 матча, 0 голов) и «Райо Вальекано» (17 матчей, 2 гола).

А еще:

«Реал» не отпустит украинца Андрея Лунина в аренду: по данным AS , руководство «галактикос» уведомило игрока, что рассчитывает на него в следующем сезоне. Лунин будет подменять Тибо Куртуа.

Германия

Сделка дня: Дайо Упамекано («РБ Лейпциг» – «РБ Лейпциг»)

Помните мощного парня, который в Лиге чемпионов стер в порошок Артема Дзюбу? Ходили слухи, что им интересуются все мыслимые и немыслимые топчики, но сегодня Упамекано продлил контракт с «Ред Булл» еще на два сезона. Возможно, теперь его просто продадут подороже.

Италия

Сделка дня: Виктор Осимхен («Лилль» – «Наполи»)

В прошлом году «Лилль» продал в «Арсенал» Николя Пепе за 80 млн евро, в этом – Виктора Осимхена в «Наполи». По неподтвержденным данным, французы получат за нигерийского нападающего 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, вратаря Орестиса Карнезиаса и защитника Клаудио Манци.

А еще:

«Парма» отказалась покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука за 18 млн евро. Представители футболиста контактировали с итальянским клубом, однако там посчитали названную цену завышенной.

Россия

Слух дня: Бекао вернется в ЦСКА

ЦСКА заинтересован в возвращении центрального защитника Родриго Бекао – он в данный момент выступает в Серии A. «ЦСКА, по моей информации, действительно сделал предложение «Удинезе». Итальянцы хотят 10+ миллионов евро, армейцы готовы дать 6-8. Удивительная история, учитывая, как стороны расставались», – написал в телеграм-канале журналист Константин Алексеев.

Родриго Бекао Фото: Eurosport

А еще:

«Зенит» продлил контракты с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым;

39-летний вратарь Сергей Рыжиков близок к переходу в «Тамбов», об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков;

ЦСКА предложил 5 млн евро за 20-летнего полузащитника «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Веру, но получил отказ;

представители Далера Кузяева предложили услуги хавбека клубу АПЛ «Бёрнли».

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