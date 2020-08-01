Сейчас он живет в роскошном отеле в центре парагвайской столицы.

Бывшего полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо могут освободить из-под домашнего ареста в Парагвае.

Источник ESPN, близкий к обвинению, сообщил, что 40-летний экс-футболист готов пойти на сделку с местными властями и признать вину в незаконном пересечении границы. На слушании дела в суде Роналдиньо заявил, что фальшивые документы ему и брату Роберто Ассису подарил бразильский бизнесмен Вилмондес Соуза Лирия, находящийся сейчас за решеткой.

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Источники также уточнили, что 90% дел в отношении Ронни и его брата уже развалились на стадии следствия, поскольку полицейские не установили связь обоих с отмыванием денег или организованной преступностью. Единственное, что можно инкриминировать легенде «Барселоны», – это незаконное пересечение границы. В худшем случае подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Сделка о признании вины будет означать выплату штрафа и ежемесячную отчетность перед судьей. Но пока процесс затягивается из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Адвокаты Роналдиньо уже работают над стратегией, чтобы вытащить его из-под домашнего ареста уже в августе 2020 года.

По данным источника ESPN, Ронни с братом после освобождения отправятся в Порту-Алегри, навестят мать, сестру и других членов семьи и навсегда переберутся на место жительства в Испанию. Оба мужчины уже присмотрели дом в Кастельдефельсе, городке в 20 километрах от Барселоны, где живут Лионель Месси, Луис Суарес и другие игроки «блауграны».

Роналдиньо и Роберто Ассис попали в полицию в марте 2020 года, когда обладатель «Золотого мяча-2006» прибыл на благотворительный турнир в Парагвай.

В апреле они заплатили залог на общую сумму в 1,35 млн евро, и их перевели под домашний арест в роскошном отеле Асунсьона.

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