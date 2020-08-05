Райан Гарсия – будущая звезда.

Как Гарсия завоевал такую бешеную популярность?

Что нужно боксеру, чтобы пробиться на вершину славы? Талант, отличная подготовка, режим, умение думать и, конечно, удача. Американский боец мексиканского происхождения Райан Гарсия обладает всеми этими данными, но у него есть главный козырь – способность раскручивать свой инстаграм.

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Все знают Флойда Мэйуэзера с его 23,6 млн подписчиков, а Энтони Джошуа чудесно себя чувствует, глядя на счетчик с 11,4 млн фолловеров. 22-летний Гарсия только начинает карьеру, но его инстаграм кишит поклонниками – 6,7 млн! Кроме того, он за короткое время собрал более 1 млн подписчиков в TikTok.

В чем его фишка?

Сумасшедшую популярность парень приобрел благодаря видео, на которых он демонстрирует невероятную реакцию. За способность наносить «невидимые» удары парень даже получил прозвище Брюс Ли. Все настолько круто, что за Райаном охотятся большие трансляторы (DAZN) – контракт с боксером окупит себя даже в боях против проходных соперников. Гонорары Гарсия уже давно превосходят куши Ломаченко.

«Титульный бой вот-вот состоится. Я готов драться за пояс уже в этом году. Не знаю, с кем мне предстоит бороться за титул, но я ищу эту возможность. Да и мне особо не важно, кто будет против меня. Я готов побить любого чемпиона, и сделаю для этого все возможное», – полыхает Гарсия.

Он и в самом деле крутой боксер?

Гарсия – мощный боксер с хорошим джебом, скоростью, работой ног и увесистым ударом. У парня отличная любительская карьера. Он участвовал во всеамериканских турнирах различного масштаба, выигрывал юношеский чемпионат США-2016, но проигрывал будущим профессионалам – Райана ставили на место Дэвин Хэйни и Шакур Стивенсон.

Боец впечатляет победами в стиле Майка Тайсона – большинство соперников он уложил в первом раунде. Мгновенные нокауты быстро сделали из него звезду инстаграма и отсутствие титулов этому совершенно не мешает.

Райан Гарсия Фото: Getty Images

Перебоксировал Ломаченко

В начале 2020-го Гарсия проводил спарринг с Ломаченко и убежден, что перебоксировал украинца. Эта уверенность позволяет ему задираться к чемпионам мира – Теофимо Лопесу, Дэвину Хэйни, Джервонте Дэвису и тому же Ломаченко. Топы лишь смеются, но совсем скоро мы узнаем, насколько дутый Гарсия чемпион.

Райан в любом случае не прогадает. Победа в большом бою сделает из него супер-звезду, а поражение не отбросит слишком далеко назад. Преданные фолловеры сделают свое дело.

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