Легенда сборной Англии уверен: главное, чтобы сын был доволен и счастлив.

Легендарный английский футболист Пол Гаскойн впервые отреагировал на то, что его сын Рейган является бисексуалом. Молодой человек, который работает профессиональным танцором, совершил каминг-аут в прошлом году в эфире британского ток-шоу.

«Он написал мне накануне эфира, и потом я увидел по ТВ, что он сказал. Я ответил: «Неважно, что ты делаешь, сын, я поддержу тебя на 100%, ты должен делать то, что приносит тебе счастье». Рассказать об этом по телевидению непросто. Он профессиональный танцор, стройный парень. Я очень горжусь им», – приводит слова Гаскойна Mirror.

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На счету Гаскойна 57 матча в составе сборной Англии, в которых он забил 10 мячей.

На клубом уровне он выступал за «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс» и другие клубы.

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