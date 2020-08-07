Помог ли судья «Зениту», как сыграл Ловрен. Главные вопросы по Суперкубку

Команды подарили яркое начало сезона.

«Зенит» – «Локомотив» в Суперкубке страны – настоящая классика старта футбольного сезона в России: 7 августа 2020 года команды открывали новую кампанию уже пятый раз в истории, это рекорд для противостояний в этом турнире. В прошлом году еще при Семине, но уже при Семаке команды выдали феерию с дублями Азмуна и Алексея Миранчука, а трофей уехал в Москву – второй год подряд «Зенит» не мог допустить подобного сценария.

Однако интрига не ограничилась горячей вывеской – жару перед матчем поддерживали вопросы, ответы на которые и были получены по ходу игры.

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Николич проиграл первый матч в России

Серб пришел на место Семина 1 июня и получил хейт болельщиков скорее по касательной, чем напрямую – куда сильнее и по делу достается Кикнадзе и Мещерякову. Марко же сразу заявил, что готов зарабатывать любовь болельщиков и знает, на чье место идет. Он не стал раскрашивать мечты фанатов в ярко-розовый цвет разговорами про успехи здесь и сейчас, молча и четко преследуя простую цель – выйти в ЛЧ напрямую. После возобновления чемпионата Марко ждали восемь встреч, в которых он, к удивлению многих, не потерпел ни одного поражения. 4 победы, 4 ничьих в условиях нехватки времени на адаптацию и жесткого графика довели начатое Семиным до логического конца. Да, без особой зрелищности и с нервами. Но Николич завершил для себя чемпионат без единого проигрыша и на выдохе с этого ада дал часовое интервью, где выговорился на полную.

После жестких заявлений в стиле «погуглите кто я, а после задавайте вопросы про ручного тренера», перед Николичем стоял последний барьер на пути к уважению со стороны болельщиков – матч с «Зенитом» за Суперкубок. К этому моменту «Локо» не проигрывал петербуржцам с 2018-го, однако все положительные результаты – на счету Семина. Заметно, что серб продолжает менять «Локо» под себя, но к матчу с действующим чемпионом страны никогда нельзя подходить в стадии формирования. Железнодорожники не были деклассированы и во втором тайме даже выглядели ярче, но окончательно получить прозвище местного Гвардиолы у Николича так и не получилось – 1:2 и первое поражение Марко в России. Такой «Локомотив» должен дать бой «Зениту» на дистанции, только если помимо 31-летнего Райковича будут подписаны стоящие кадры.

Марко Николич, «Локомотив» Фото: Getty Images

Судейство Вилкова – топ!

Назначение нижегородца Михаила Вилкова на матч «Зенит» – «Локомотив» вызвало огромную волну хейта и издевок в стиле «А титул петербуржцам вручат до или после матча?» Жива в памяти и фраза владельца «Спартака» Леонида Федуна про невыход на поле в полуфинале Кубка России, если Вилков будет назначен на игру. В конце концов, статистика тоже была не на стороне Михаила и сине-бело-голубых: при нижегородце «Зенит» в 35 встречах проиграл лишь дважды. Конечно, претензии к Михаилу были и у петербуржцев – в матче с тем же «Локо» в прошлом сезоне он не поставил очевидный пенальти на Оздоеве в начале игры, но в остальном все подходило под фанатские теории про «зенитовского судью».

В матче за Суперкубок-2020 у Вилкова оказалось не очень много работы, но практически со всем он справился на «отлично». Чего только стоит максимально жаркий отрезок матча, когда за две минуты сфолили на Баринове, Миранчук упал в штрафной, а после Магкеев жестко полетел в подкат. Михаил взял паузу на ВАР и четко и правильно рассудил все моменты: дал желтую Оздоеву за грубый фол, не поставил пенальти за падение Алексея и не удалил Магкеева – это могла быть его вторая карточка, но решение по эпизоду оставалось на усмотрение судьи.

В остальных моментах Вилков также действовал уверенно, кроме одного:

– Барриос только что круто отобрал мяч у Крыховяка, тот рванул его забирать и в борьбе коснулся Вильмара кулаком по шее. Результат – пятый номер «Зенита» отыгрывает боль, Вилков не обращает внимания на пострадавшего, но через 10 секунд дает свисток и зовет бригаду врачей. Это чистая желтая за симуляцию, повторы с других ракурсов четко это доказывают. В остальном – к работе бригады нижегородцев претензий нет.

Магомед Оздоев, Владислав Игнатьев, Михаил Вилков, «Зенит» – «Локомотив» Фото: Getty Images

Ловрен дебютировал, Смолов – вернулся

Самое громкое подписание недавно открывшегося трансферного окна – конечно же, переход действующего чемпиона Англии хорвата Деяна Ловрена. Лучший защитник мира по мнению Ловрена приехал на замену капитану сине-бело-голубых Браниславу Ивановичу. Гениальную связку экс-игроков «Челси» и «Ливерпуля» собрать в Петербурге не удалось, поэтому Деян дебютировал в составе «Зенита» в паре с Ярославом Ракицким и выглядел идеальной шестеренкой в механизме Семака. Деян принимал неплохие решения в борьбе с нападающими «Локо», оформил парочку шикарных подкатов для нарезки и продемонстрировал свой уровень. Да, он не тянул в «Ливерпуле», но в РПЛ такой защитник – на вес золота.

Противостоять новому центрбеку «Зенита» нужно было заряженному и реактивному игроку. Эдер цеплялся весь первый тайм, но за 45 минут наберется едва ли пару опасных моментов с его участием. Зато с горящими глазами с первых минут на поле рванул Антон Миранчук, создавший столько же моментов в первом тайме, сколько весь «Зенит». А во второй половине вышел Федор Смолов, вернувшийся из аренды в Виго.

Федю встретили овациями, и он начал зажигать: первым же касанием мог открыть счет для «Локо», имел ряд безумно опасных моментов и просто был нереально заряжен на игру. Однажды Ловрен и Смолов встретились, и Деян не дал Феде убежать один на один с Кержаковым, но в остальном – Смолов вернулся. Забивший «Реалу» и «Барсе» и знатно соскучившийся по России форвард выглядел голодным до голов и побед, как это было пару сезонов назад в «Краснодаре».

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