Судья показал Соболеву желтую за футболку с умершей мамой. Фанаты уничтожают арбитра, но он прав

Саша знал, на что шел.

В начале августа у форварда «Спартака» Александра Соболева умерла мама – из-за этой трагедии клуб даже перенес долгожданную презентацию Кокорина. Соболева поддержали абсолютно все – от красно-белых фанатов до бывшего клуба, причем «Крылья» посочувствовали одними из первых.

Горе действительно ужасное, но Саша собрался и вышел на матч первого тура против «Сочи». Александр так хотел поскорее почтить память мамы, что вонзил уже на восьмой минуте. После этого он снял игровую футболку, показал фотографию матери и разрыдался на плече у Алекса Крала. Эмоциональный момент завершился крайне цинично – судья Василий Казарцев показал Соболеву желтую карточку.

Чемпионат России Соболев посвятил гол в ворота «Сочи» умершей маме. Арбитр дал форварду желтую за снятую футболку 20 ЧАСОВ НАЗАД

На арбитра тут же накинулись со всех сторон. Бывший судья Федотов (сейчас – жадный до внимания блогер) назвал Казарцева животным. Экс-инспектор ФИФА Натан Бартфельд подчеркнул, что Соболева можно было не предупреждать – за такое упущение арбитру максимум сделают замечание. Комментатор Шмурнов признался, что не пожмет Казарцеву руку. Писатель Игорь Рабинер вспомнил, как в Англии не дали желтую за похожий эпизод – и судью никто не наказал. Фанаты «Спартака» просто возмущались, что Казарцев – бесчувственная скотина.

Аргументация понятна: все знали, что у Саши скончалась мама (был даже баннер на «Открытии»), поэтому Василию стоило тактично придержать карточку в кармашке.

Вероятно, Казарцев и правда мог забить на правила, поскорбить вместе с Сашей и завоевать заслуженные респекты, но важно учитывать: арбитров уже 16 лет дрессируют, чтобы они показывали желтые за любое снятие футболки.

Сначала это смотрелось странновато, но потом все привыкли. Да, правило с майками до сих пор считают дурацким и абсурдным, но у чиновников были причины его ввести. В начале нулевых перфомансы с футболками исполнял чуть ли не каждый второй – это реально затягивало время. Плюс есть конспирологическая теория, что ФИФА беспокоится о спонсорах: не очень круто, когда автор гола срывает джерси с логотипами, и они не влезают в крупный план.

Александр Соболев Фото: Getty Images

История с футболками, которые надеты под форму, тоже очень простая: не существует надписей или изображений, которые бы оправдали сорванную майку. Снял – получил желтую, вот и весь алгоритм. Можно лишь срубить дополнительное наказание, если послание на белье окажется политическим или оскорбительным.

Поэтому эпизод с Соболевым – чистая механика, на которую даже странно отвлекаться. Саша прекрасно знал, что его предупредят за футболку, но парня вряд ли это волновало. Важнее было красиво и трогательно попрощаться с мамой, а желтая карточка – настоящая ерунда. Она не стала второй в матче или четвертой в сезоне – вряд ли сам Александр считает судью бездушным роботом.

Тем более, помимо удобных примеров, когда за футболки не показывали желтую, были и обратные ситуации. Допустим, в финале ЧМ-2010 Иньеста забил, содрал майку и посвятил гол скончавшемуся другу Дани Харке. Разумеется, тут же увидел перед собой карточку.

Разве это другое? Ах да, ведь про кореша Андреса почти никто не знал, а вместо фото на майке была надпись. Но все очень спорно: позже оказалось, что Иньеста ужасно страдал из-за смерти Харке – дошло даже до депрессии.

Милого и чуткого Андреса можно было пощадить, но правило сработало универсально – и это разумно. Например, восемь лет назад Йон Гвидетти забил за «Фейенорд», избавился от майки и случайно получил вторую желтую. Без шведа Роттердам упустил победу, но Йон винил себя, а не дотошного судью, который его не пожалел.

Мораль здесь закономерна. Казарцев мог стать красавчиком, но поступил как самый классический арбитр – животным и подонком его называть точно нельзя. Зато можно называть бездарем, но вовсе не за майку Соболева, а за суперстранный пенальти в конце матча.

И все же фанатам «Спартака» стоит переключиться на конструктив. Вместо того, чтобы искать соцсети Казарцева и его родных, а потом оскорблять арбитра, разумнее поддержать Сашу Соболева и порадоваться, что в команде появился крутой и стабильный форвард.

Он забивает сам (не всегда засчитывают), создает моменты другим, сражается в каждой игре и реально тащит «Спартак» в атаке. Поэтому время и энергию лучше потратить на комплименты для Александра, а не на бессмысленный хейт человека, который и так не будет судить минимум до следующего года.

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