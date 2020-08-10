Криштиану Роналду («Реал»)
Фото: Getty Images
Черный цвет никогда не выйдет из моды.
В последние сезоны среди спортивных дизайнеров наметился бум черных футбольных форм. К старту сезона-2020/21 просочились черные выездные комплекты «Манчестер Сити» и «Барселоны». Любуемся на эти комплекты и вспоминаем остальные: черный – нереально стильный цвет в том числе для футбола.
«Барселона»
Болельщики «Ювентуса» признали Роналду лучшим игроком сезона
Форму представили Лео Месси и Антуан Гризманн. Ранее черные комплекты были у каталонцев в сезонах-2011/12 и 2013/14.
«Манчестер Сити»
АИК
Шведский клуб недавно воссоздал форму.
«Боруссия»
В сезоне-2019/20 черным без привычного сочетания с желтым блеснули в Дортмунде.
«Ливерпуль»
Чемпион Англии представил третий комплект черной формы с вкраплениями зеленого.
«Реал»
Мадрицы бегали в черном в сезоне-2018/19.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы – в сезоне-2017/18.
«Ювентус»
«Юве» присоединился к обладателям черных джерси в сезоне-2018/19.
Сборная Португалии
А еще Криштиану примерял черное в сборной в 2013 году.
«Спартак»
Да-да – красный и белый уступили место черному. Это 2011 год, 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом».
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