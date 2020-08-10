Черный цвет никогда не выйдет из моды.

В последние сезоны среди спортивных дизайнеров наметился бум черных футбольных форм. К старту сезона-2020/21 просочились черные выездные комплекты «Манчестер Сити» и «Барселоны». Любуемся на эти комплекты и вспоминаем остальные: черный – нереально стильный цвет в том числе для футбола.

«Барселона»

Чемпионат Италии Болельщики «Ювентуса» признали Роналду лучшим игроком сезона ЧЕРЕЗ 13 МИНУТ

Форму представили Лео Месси и Антуан Гризманн. Ранее черные комплекты были у каталонцев в сезонах-2011/12 и 2013/14.

«Манчестер Сити»

АИК

Шведский клуб недавно воссоздал форму.

«Боруссия»

В сезоне-2019/20 черным без привычного сочетания с желтым блеснули в Дортмунде.

«Ливерпуль»

Чемпион Англии представил третий комплект черной формы с вкраплениями зеленого.

«Реал»

Мадрицы бегали в черном в сезоне-2018/19.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы – в сезоне-2017/18.

«Ювентус»

«Юве» присоединился к обладателям черных джерси в сезоне-2018/19.

Сборная Португалии

А еще Криштиану примерял черное в сборной в 2013 году.

«Спартак»

Да-да – красный и белый уступили место черному. Это 2011 год, 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом».

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