через 33 минут

Удар идеальной точности с острого угла.

«Монако» сразился с нидерландским клубом «АЗ Алкмар» в товарищеской игре и оказался сильнее.

Победный мяч в шикарном стиле забил Александр Головин на 21-й минуте. Российский полузащитник точнейше прошил голкипера ударом с острого угла.

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Итоговый счет – 2:0, в составе монегасков отличился еще и Виссам Бен Йеддер.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2019/20 Александр отметился 3 голами и 4 ассистами в 25 матчах чемпионата Франции.

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