Александр Головин
Фото: Getty Images
Удар идеальной точности с острого угла.
«Монако» сразился с нидерландским клубом «АЗ Алкмар» в товарищеской игре и оказался сильнее.
Победный мяч в шикарном стиле забил Александр Головин на 21-й минуте. Российский полузащитник точнейше прошил голкипера ударом с острого угла.
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Итоговый счет – 2:0, в составе монегасков отличился еще и Виссам Бен Йеддер.
- Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.
- В сезоне-2019/20 Александр отметился 3 голами и 4 ассистами в 25 матчах чемпионата Франции.
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