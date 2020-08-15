Футбол

Головин соорудил роскошный гол в товарищеском матче

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Александр Головин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Удар идеальной точности с острого угла.

«Монако» сразился с нидерландским клубом «АЗ Алкмар» в товарищеской игре и оказался сильнее.

Победный мяч в шикарном стиле забил Александр Головин на 21-й минуте. Российский полузащитник точнейше прошил голкипера ударом с острого угла.

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Итоговый счет – 2:0, в составе монегасков отличился еще и Виссам Бен Йеддер.

  • Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.
  • В сезоне-2019/20 Александр отметился 3 голами и 4 ассистами в 25 матчах чемпионата Франции.

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