А еще два горячих слуха про «МЮ» и очередные перемены в «Спартаке».

Англия

Слух дня: Виталий Миколенко («Динамо Киев» – «Вест Хэм»)

Лига чемпионов УЕФА «Канадец? Нет, спасибо». Бартомеу отказался брать Дэвиса в «Барсу» до его ухода в «Баварию» ЧАС НАЗАД

Лондонский клуб заинтересован в услугах игрока «Динамо» Виталия Миколенко, пишет GiveMeSport со ссылкой на Sky Sport Italia. По информации источника, Дэвид Мойес хочет усилить позицию левого защитника, так как выступления Аарона Кресвелла и Артура Масуаку не впечатляют тренерский штаб. Ранее Eurosport.ru сообщал, что Миколенко также привлек внимание «Интера» и «Ромы».

Виталий Миколенко Фото: Getty Images

А еще:

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с голкипером «Шеффилда» Дином Хендерсеном. Игрок подтвердил желание присоединиться к «красным дьяволам» и конкурировать с Давидом Де Хеа;

По данным Daily Star, «МЮ» также заинтересовался Саулем Ньигесом из «Атлетико». В Манчестере ему готовы предложить высокую зарплату – 165 тыс евро в неделю.

Испания

Сделка дня: Мигель Баеза («Реал» – «Сельта»)

Полузащитник «Реала» Мигель Баеза присоединился к бывшему клубу Федора Смолова. 20-летний футболист заключил соглашение с галисийской командой сроком на пять лет. В сезоне-2019/20 Баеза выступал за команду «Реал Мадрид Кастилья», на его счету 26 матчей, девять голов и четыре голевые передачи.

А еще:

«Барселона» составила шорт-лист коучей на смену Кике Сетьену. В него вошли Маурисио Почеттино (главный кандидат), Массимилиано Аллегри, Роналд Куман и Тьерри Анри.

Игрок «Арсенала» Маттео Гендузи может воссоединиться с Унаи Эмери в «Вильярреале». По данным Football Insider, «Вильярреал» сделал предложение о покупке Гендузи за 33 миллиона евро.

Италия

Слух дня: «Аталанта» продаст Малиновского

После сверхъяркого сезона-2019/20 клуб из Бергамо рассчитывает выгодно продать нескольких игроков. В их число вошел 27-летний украинец Руслан Малиновский: как сообщает TuttoMercatoWeb, «Аталанта» намерена выручить за Малиновского 25-30 млн евро. Причем, как уточняет источник, вырученные деньги пойдут не в карман руководства клуба, а на «скачок в качестве состава».

Руслан Малиновский Фото: Getty Images

А еще:

Криштиану Роналду хочет видеть в «Ювентусе» нападающего «Реала» Карима Бензема. Криш уже предложил Кариму присоединиться к «бьянконери», пишет Sportitalia

Россия

Слух дня: Бруно Фукс («Интернасьонал» – ЦСКА)

ЦСКА может подписать Фукса – но не того, что выигрывал с «Лестером» чемпионат Англии. Как сообщает «Чемпионат», армейцы ведут с бразильским клубом активные переговоры о переходе центрального защитника. Если они обернутся успехом, то Бруно пройдет медосмотр в Москве уже на следующей неделе. Transfermarkt оценивает Фукса в 1,8 млн евро, ЦСКА готов заплатить 9.

А еще:

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может вернуться в родные Нидерланды – на столе у красно-белых уже лежит официальное предложение от неназванного клуба. Также «Спартак» может расстаться с Николаем Рассказовым.

Виллиан в «Арсенале», Вертонген в Португалии, вратарь из ФНЛ в «Зените» за 2 млн евро. Трансферы дня

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 25/07/2020 В 20:26