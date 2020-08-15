Трансферы дня
Фото: Eurosport
А еще два горячих слуха про «МЮ» и очередные перемены в «Спартаке».
Англия
Слух дня: Виталий Миколенко («Динамо Киев» – «Вест Хэм»)
«Канадец? Нет, спасибо». Бартомеу отказался брать Дэвиса в «Барсу» до его ухода в «Баварию»
Лондонский клуб заинтересован в услугах игрока «Динамо» Виталия Миколенко, пишет GiveMeSport со ссылкой на Sky Sport Italia. По информации источника, Дэвид Мойес хочет усилить позицию левого защитника, так как выступления Аарона Кресвелла и Артура Масуаку не впечатляют тренерский штаб. Ранее Eurosport.ru сообщал, что Миколенко также привлек внимание «Интера» и «Ромы».
Виталий Миколенко
Фото: Getty Images
А еще:
- «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с голкипером «Шеффилда» Дином Хендерсеном. Игрок подтвердил желание присоединиться к «красным дьяволам» и конкурировать с Давидом Де Хеа;
- По данным Daily Star, «МЮ» также заинтересовался Саулем Ньигесом из «Атлетико». В Манчестере ему готовы предложить высокую зарплату – 165 тыс евро в неделю.
Испания
Сделка дня: Мигель Баеза («Реал» – «Сельта»)
Полузащитник «Реала» Мигель Баеза присоединился к бывшему клубу Федора Смолова. 20-летний футболист заключил соглашение с галисийской командой сроком на пять лет. В сезоне-2019/20 Баеза выступал за команду «Реал Мадрид Кастилья», на его счету 26 матчей, девять голов и четыре голевые передачи.
А еще:
- «Барселона» составила шорт-лист коучей на смену Кике Сетьену. В него вошли Маурисио Почеттино (главный кандидат), Массимилиано Аллегри, Роналд Куман и Тьерри Анри.
- Игрок «Арсенала» Маттео Гендузи может воссоединиться с Унаи Эмери в «Вильярреале». По данным Football Insider, «Вильярреал» сделал предложение о покупке Гендузи за 33 миллиона евро.
Италия
Слух дня: «Аталанта» продаст Малиновского
После сверхъяркого сезона-2019/20 клуб из Бергамо рассчитывает выгодно продать нескольких игроков. В их число вошел 27-летний украинец Руслан Малиновский: как сообщает TuttoMercatoWeb, «Аталанта» намерена выручить за Малиновского 25-30 млн евро. Причем, как уточняет источник, вырученные деньги пойдут не в карман руководства клуба, а на «скачок в качестве состава».
Руслан Малиновский
Фото: Getty Images
А еще:
- Криштиану Роналду хочет видеть в «Ювентусе» нападающего «Реала» Карима Бензема. Криш уже предложил Кариму присоединиться к «бьянконери», пишет Sportitalia.
Россия
Слух дня: Бруно Фукс («Интернасьонал» – ЦСКА)
ЦСКА может подписать Фукса – но не того, что выигрывал с «Лестером» чемпионат Англии. Как сообщает «Чемпионат», армейцы ведут с бразильским клубом активные переговоры о переходе центрального защитника. Если они обернутся успехом, то Бруно пройдет медосмотр в Москве уже на следующей неделе. Transfermarkt оценивает Фукса в 1,8 млн евро, ЦСКА готов заплатить 9.
А еще:
- Полузащитник «Спартака» Гус Тиль может вернуться в родные Нидерланды – на столе у красно-белых уже лежит официальное предложение от неназванного клуба. Также «Спартак» может расстаться с Николаем Рассказовым.
Виллиан в «Арсенале», Вертонген в Португалии, вратарь из ФНЛ в «Зените» за 2 млн евро. Трансферы дня