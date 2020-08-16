Футбол

В Москве 17-летнему футболисту стало плохо во время матча – он умер в реанимации

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Михаил Колосов

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 14 минут

РФС выясняет обстоятельства трагедии.

В Москве умер 17-летний футболист Михаил Колосов, которому стало плохо во время матча.

Информация появилась в распоряжении «Московского комсомольца». По данным газеты, инцидент произошел утром 16 августа на стадионе «Рублево» на западе Москвы. Футболист потерял сознание, у него начались судороги. Его отвезли в детскую больницу, но не смогли спасти.

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Трагедию подтвердил РФС. «РФС выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта «Олимпик». Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», – говорится в заявлении.

  • Изначально «МК» сообщил, что инцидент произошел на тренировке.

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