Михаил Колосов ничем не болел и ни на что не жаловался.

Мать скончавшегося игрока ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаила Колосова Виктория поделилась подробностями смерти сына.

«У Миши не было проблем со здоровьем. Неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, все абсолютно было здорово, никаких отклонений. Он болел только ОРВИ раз в три года. Причину смерти не установили, вскрытия еще не было. Реаниматолог мне сказал, что просто остановилось сердце.

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Меня не было на матче, знаю со слов тренера – он сказал, что Миша потерял сознание. Врачи тут же начали оказывать первую помощь, параллельно вызвали скорую помощь. Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут – очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время. Но я не доктор, не знаю.

Вредных привычек никаких не было: не пил, не курил, наркотиками не увлекался. В школе на это тоже брали анализы – ничего не было. Врачи три часа пытались запустить сердце.

Не было такого, что его заставляли играть, если ему было плохо. Если ему плохо, он не пошел бы играть, но это [неважное самочувствие] было очень редко. Были какие-то травмы – разбитая бровь и так далее, но это нормально для этого вида спорта», – сказала Виктория Колосова в интервью «Чемпионату».

17-летний футболист умер в субботу, 15 августа, во время матча «Олимпика» в спорткомплексе «Рублево» в Москве.

Виктория добавила, что Михаил Колосов выступал на позиции правого защитника и также участвовал в играх Любительской футбольной лиги.

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