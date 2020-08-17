Последнее обследование Михаил Колосов прошел за 9 дней до смерти.

Медицинские обследования, проведенные зимой и летом 2020 года, не выявили препятствий для занятия футболом умершего 15 августа 17-летнего Михаила Колосова.

«РФС проводит разбирательство трагического инцидента. Уже известно, что все футболисты команды «Олимпик» имели допуск, выданный зимой 2020 года филиалом №5 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы и были застрахованы, – приводит «Р-Спорт» слова главы медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуарда Безуглова. – Во время прохождения зимнего освидетельствования у Михаила не было выявлено состояний, препятствующих занятиям футболом.

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Также известно, что 6 августа 2020 года Михаил вместе с командой проходил медицинское освидетельствование в этом же учреждении. При этом никаких документов до 13 августа руководство школы, несмотря на просьбы к администрации филиала диспансера, так и не получило. По результатам освидетельствования, проведенного 6 августа, ни один из врачей и других сотрудников медицинского учреждения не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем ни самому футболисту, ни тренерам команды, ни руководству спортивной организации, ни родителям».

Колосову стало плохо во время матча команд 2003 года рождения на стадионе в Рублево, он потерял сознаний.

Клубные врачи оказали Михаилу первую помощь, после чего он был доставлен в реанимацию, но врачам не удалась спасти Колосову жизнь.

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