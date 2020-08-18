Футбол

Бездомный 2 недели жил в VIP-ложе стадиона, питаясь оставленными дорогими закусками

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Сифон и Борода – элитные бомжи с Рублевки (кадр из передачи «Наша Раша»)

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через 3 минут

Сифон и Борода из «Нашей Раши», версия 2.0.

Бездомный в американском городе Сент-Питерсберге (Флорида, США) две недели прожил в VIP-ложе стадиона «Эл-Лэнг».

Wink сообщает, что мужчину зовут Дэниел Альберт Нея. Он попал на стадион в конце июля и устроил роскошную жизнь – питался дорогими закусками, оставленными в ложе, и воровал мерч местной футбольной команды. Охрана заметила смельчака, когда он нечаянно привлек к себе внимание разбросанными одеялами.

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Секьюрити задержали бездомного и вызвали полицию. Те оценили ущерб в 1200 долларов: 200 – съеденная еда, 1000 – все остальное.

  • Мужчину задержали под залог и пока не избрали меру пресечения.

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