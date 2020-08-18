💰 «ПСЖ» рвется в финал ЛЧ через «Лейпциг». Безусловно твой фрибет 1000 от Winline добавит драйва

Winline
Фото: Eurosport
Без депозита и дополнительных условий.
«ПСЖ» ворвался в первый с 1995 года полуфинал Лиги чемпионов, а «Лейпциг» и вовсе в первый в своей недолгой истории. Путь команд к успеху строится с помощью разных подходов – шейхи сорят деньгами, а немцы ставят на селекцию и строгие финансовые лимиты.
Разумеется, команда Неймара считается фаворитом – на ее победу дают коэффициент 1,78. Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 4,28, ничья – 4,18.
Чемпионат России
Дикань – об игре за «Ахмат»: «Побаивались охраны Кадырова. Ребята доставали оружие и клали на стол»
ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ
Букмекерская компания Winline дарит фрибет 1000 рублей новым пользователям всего лишь за установку мобильного приложения, без условий и депозита!
Скачать приложение и получить 1000 рублей!
Чемпионат Испании
«Барселона» расторгла контракт с Абидалем
ЧАС НАЗАД
Лига чемпионов УЕФА
«ПСЖ» без Наваса пободается с «Лейпцигом» за финал ЛЧ. Что победит: кураж Неймара или дисциплина?
4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме