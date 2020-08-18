💰 «ПСЖ» рвется в финал ЛЧ через «Лейпциг». Безусловно твой фрибет 1000 от Winline добавит драйва

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«ПСЖ» ворвался в первый с 1995 года полуфинал Лиги чемпионов, а «Лейпциг» и вовсе в первый в своей недолгой истории. Путь команд к успеху строится с помощью разных подходов – шейхи сорят деньгами, а немцы ставят на селекцию и строгие финансовые лимиты.

Разумеется, команда Неймара считается фаворитом – на ее победу дают коэффициент 1,78. Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 4,28, ничья – 4,18.

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