«Хабиб всегда рядом». Как Нурмагомедов развивает футбольный клуб в Дагестане

Чемпион UFC играет опорника в команде The Eagles.

Круто, что Хабиб Нурмагомедов не стал футболистом. Мир потерял бы великого бойца, а он – возможность погрузиться в любимую игру глубже большинства профи. Чемпион UFC в любой момент может пообщаться с Роналду, сгонять на матч Лиги чемпионов или посмотреть на «Локомотив» и «Краснодар» в компании Черчесова. На пресс-конференциях Хабиба часто спрашивают о любви к футболу. Среди одинаковых вопросов о симпатиях к «Спартаку» и дружбе с Роналду могла потеряться не менее важная деталь – Нурмагомедов сам поддерживает одну из любительских команд.

Вот его слова с последней пресс-конференции: «У меня есть свой футбольный клуб Eagle. Пару дней назад они вышли в Премьер-лигу дагестанского футбола. Я им должен теперь хороший стол накрыть, купить бутсы и дать премию. Они стали чемпионами. У меня 23 человека в команде, они получают зарплату, не такую, как Дзюба и Кокорин, но что-то получают. Клубом руководит мой молодой братишка, он сам играл в футбол».

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The Eagles – команда из ЛФЛ Дагестана. Из названия очевидно, что она названа в честь английского прозвища Хабиба – Eagle, орел. Парни гоняют мяч в местных турнирах 8x8, а также 11x11. В составе в основном любители, но на некоторые матчи к ним подключаются и профи. Например, воспитанник ЦСКА Сердер Сердеров. Сейчас его занесло в венгерский «Мезекевешд», но в отпуске он сыграл матч за Eagles. Муталип Алибеков, начинавший в ЦСКА и «Химках» – еще одна приглашенная звезда. Иногда подключаются ребята из ПФЛ, но основа – любители. В этом году команда выиграла первую лигу и начала сезон в высшей.

Али Гаирбеков – тот самый молодой братишка, о котором сказал Хабиб на пресс-конференции. Он – президент клуба и одновременно нападающий. Али рассказал Eurosport.ru, как создавалась команда и формировался состав, о мотивации от Хабиба и глобальных целях.

«Команда появилась больше двух лет назад, – начал Али. – Идея принадлежит мне, хоть тогда я выступал в другой команде – «Ракета». В какой-то момент захотелось создать что-то свое, именно с нуля. Я стал расспрашивать у друзей, близких товарищей, что для этого необходимо. Был уверен, что обязательно получится. Я рассказал об этом своему брату Хабибу и получил его полную поддержку. Он добавил, что окажет любую помощь в становлении команды, какая только потребуется.

У нас сравнительно молодой коллектив. И так получилось, что за эти два года мы достигли неплохих результатов. Чемпионат среди любителей – не единственный турнир, где мы выступаем. К примеру, в дагестанской Лиге чемпионов, где игры проходят в формате 11x11, мы одержали победу уже на второй год участия, при том что в первом розыгрыше дошли до полуфинала».

Самая интересная фамилия в заявке команды – Хабиб Нурмагомедов, 31 год, полузащитник. Гаирбеков отмечает, что чемпион UFC не сыграл еще ни одного официального матча, но рано или поздно это должно случиться.

«Хабиб пока играл только в товарищеских матчах. Он выходил опорным полузащитником и точно не испортил бы картины в официальных встречах. Дай Бог, скоро мы увидим его в составе, и он выступит за The Eagles. Хабиб очень сильно любит футбол, следит за командой, смотрит все матчи, переживает. Пишет и до, и после игр. Он хочет, чтобы его команда занимала не второе или третье, а только лидирующие места. Повторяет, что если он на первом месте, то почему мы должны быть ниже.

В основном наш коллектив состоит из футболистов-любителей, но есть и профессионалы. У них есть свои дела и игровая карьера в других командах, но, когда есть время, они приходят поиграть за нас. С тем же Сердером Сердеровым давно знакомы. Он мой близкий друг, плюс у него был отпуск. Правда, его свободное время не всегда совпадало с нашими играми в чемпионате, оттого и всего лишь один официальный матч, в котором он нам очень помог.

Игры у нас практически каждую неделю. Хотя регулярных игр чемпионата в прошлом сезоне было больше. В этом, играя раз в две недели, мы проводим товарищеские встречи. И благодаря близким друзьям, которые всегда рядом, совсем скоро мы получим в свое пользование поле, на котором планируем собираться еще чаще», – сказал Али.

Помощь Хабиба заключается не только в покупке бутс или перчаток. Он, по словам Гаирбекова, дает команде гораздо больше. И хорошо, что в 2017 году, когда в его инстаграме появилось сообщение о желании купить клуб, боец отказался от идеи и помог создать команду с нуля.

«Мы с игроками всегда на связи. И когда я вижу, что кто-то из команды обращается по поводу бутс или перчаток, эти вопросы мы закрываем по умолчанию. Важная помощь, которую вместе со мной оказывает Хабиб ребятам, – это содействие в семейных нуждах, где-то что-то достать, отправить. Так что влияние Хабиба сложно описать просто словами. Он всегда рядом. Учитывая плотный график и занятость, на матчи ему попасть сложно. У него помимо спортивной карьеры есть много других дел, требующих внимания.

Владельцем и президентом клуба являюсь я. Но тут важна такая деталь: Хабиб и я – это как одно целое. То, что мое – это его и наоборот. Все очень просто. Мы только вышли в Премьер-лигу, там очень опытные команды с прекрасным подбором игроков, акулы любительского футбола. Будет нелегко. Но цель – это место в верхней части турнирной таблицы.

Создание профессионального клуба? Звучит очень заманчиво. В этой жизни все возможно. Но сейчас все мысли о Премьер-лиге, куда мы вышли. Вот если выиграем там и сможем закрепить результат, то уже подумаем предметно о будущем», – подытожил Али.

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