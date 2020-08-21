Глава Украины сделал заявление касательно возвращения футбола в стране на прежние высоты.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возрождение футбольного клуба «Кривбасс» и упомянул знаковое для УПЛ дерби «Динамо» – «Шахтер».

«Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет: свое существование возродил футбольный клуб «Кривбасс». Я искренне желаю ему успехов и побед. Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости.

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Последние три дня я совершаю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно сшивать Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу. Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей.

Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали «Днепр», харьковский «Металлист», львовские «Карпаты», одесский «Черноморец», луцкая «Волынь», ужгородская «Говерла», запорожский и донецкий «Металлурги», черновицкая «Буковина», конечно же – симферопольская «Таврия», а также многие другие. И чтобы такое понятие, как клубы-переселенцы, навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между «Динамо» и «Шахтером» состоится на «Донбасс Арене», в украинском, мирном и спокойном Донецке», – написал Зеленский в Facebook.

«Шахтер» в 2014-2016 годах провел большинство домашних матчей во Львове на «Арене Львов», с февраля 2017-го по март 2020-го клуб играл на ОСК «Металлист» в Харькове.

С мая 2020 года домашним стадионом «Шахтера» является НСК «Олимпийский» в Киеве.

В 2002-м Зеленский выступал в КВН в форме сборной России

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